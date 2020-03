On s’attend à des changements à Eight Man United pour la rencontre de la FA Cup contre Derby County

Avec un derby de Manchester crucial qui attend United à Old Trafford dans seulement trois jours, Ole Gunnar Solskjaer devrait reposer un certain nombre de joueurs pour le match de 5e ronde de la FA Cup contre Derby County ce soir.

Alors que le patron verra la Coupe comme peut-être la meilleure chance pour les Reds d’argenterie cette année, la qualification pour le football de la Ligue des champions doit être prioritaire.

Dans cet esprit, Solskjaer est peu susceptible de risquer l’exceptionnel Bruno Fernandes ou l’attaquant principal Anthony Martial contre l’équipe de Wayne Rooney. On s’attend donc à ce qu’Odion Ighalo joue à l’avant et Jesse Lingard à jouer le rôle de numéro 10 derrière lui.

Aaron Wan-Bissaka et Dan James portent tous deux des coups donc ils sont également susceptibles d’être reposés même s’ils réussissent des tests de fitness tardifs. Diogo Dalot et Tahith Chong pourraient entrer à l’arrière droit et à l’aile gauche, respectivement, pour couvrir.

Brandon Williams aura une autre chance à l’arrière gauche afin que Luke Shaw puisse également se préparer pour le match de la ville.

Eric Bailly devrait connaître un nouveau départ alors qu’il poursuit son retour après une longue mise à pied, Victor Lindelof reposé.

Au milieu de terrain, Fred, devenu incontournable ces dernières semaines, bénéficiera d’une pause bien méritée. Nemanja Matic détiendra le fort et Scott McTominay devrait également jouer pour développer sa condition physique après une longue mise à pied.

Mason Greenwood pourrait également être autorisé à se rafraîchir avec les options de Juan Mata et Andreas Pereira pour l’aile droite. Sur une forme récente, Mata est susceptible d’obtenir le feu vert sur Pereira.

Avec tout cela à l’esprit, voici notre onze de départ prévu qui comprend huit changements par rapport au match nul 1-1 contre Everton dimanche:

United affrontera Derby County lors du 5e tour de la FA Cup ce soir. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!