One Man Utd star key pour déverrouiller Newcastle; prudence sur Liverpool

Les fans de Manchester United choisissent un joueur clé qui peut aider les Red Devils à battre Newcastle, tandis que le patron de Liverpool Jurgen Klopp est invité à reposer Naby Keita contre Leicester – le tout dans vos dires du jour.

Nous avons besoin de Pogba pour commencer. Je pensais qu'il allait très bien quand il est arrivé. Il ne semblait pas avoir manqué du tout trois mois de la saison.

Head dit un match nul, mais je pense que rien de moins qu'une victoire verra la fin du règne d'Ole. Les joueurs semblent faire juste assez pour le maintenir en place, je vais donc jouer 2-1 contre nous.

Alfie07

Visant une victoire 2-1 cette fois-ci.

Sympathie pour les démons

D'après ce que j'ai entendu à la radio et vu que la performance contre Watford était choquante. Nous avons une terrible habitude de donner une belle apparence aux équipes de merde.

Cela dit, si Pogba joue, je pense que nous gagnerons. Je suis peut-être plein de joie festive en ce moment, mais je pense que nous allons gagner. 3-0.

hookeddevil

Comment Solskjaer n'a-t-il pas su que Pogba était apte à jouer? Dans une interview la veille, on lui a demandé si Pogba jouerait à nouveau cette année et il a dit qu'il ne savait pas, mais il l'espérait. Il s'entraînait bien mais avait des réactions à la cheville. Puis, 24 heures plus tard, il vient sur un sous-marin? 🤔

happyhurling

Newcastle a remporté plus de matchs cette saison que nous…

happyhurling

Oui, si je peux voir un changement dans cette équipe, ce serait Kieta pour Milner.

Je pense juste que Kieta néglige un peu ses responsabilités défensives et contre cette opposition loin de chez nous, nous devons être serrés et contrôler le milieu de terrain.

gingerlfc

Tout à fait raison, Keita peut être dévastateur à l'avenir, mais défensivement, il n'est pas encore au niveau de Henderson, Gini ou Milner.

Alors commencez peut-être avec lui pour avoir un grand impact, puis fermez la boutique et restez serré avec notre milieu de terrain de confiance 3, si Gini est en forme. Ou bien, amenez-le en tant que sous-marin pour tester les jambes de Leicester, espérons-le, fatiguées.

Quoi qu'il en soit, l'essentiel est d'obtenir le résultat

Songman

La ville prie pour nous de perdre jeudi. Même un match nul ne leur suffit pas.

Il faut gagner car il faut leur montrer qu'on ne va pas rater le titre…

pinezes69

Je choisirais la même équipe mais avec Gini en DM. Si Gini n'est pas prêt, nous devrons faire de notre mieux avec ce que nous avons. Les 3 avant sont toujours en forme. La crinière sera fraîche, Salah cherche un bon guichet automatique. Gomez se présente au CB maintenant et Alisson est en forme.

Chaque équipe doit faire face à des blessures, mais nous avons encore la plupart de nos joueurs clés. Leicester pourrait être un peu battu après avoir perdu contre City… mais nous devrons quand même les regarder lors de la contre-attaque.

Je pense que nous allons concéder mais nous pouvons certainement les surclasser et si nous pouvons repartir avec une victoire, ce sera génial, mais je ne sauterais pas le pistolet avec le discours sur le titre, car notre prochaine série de matchs est maintenant assez difficile . Je pense que City a une course beaucoup plus facile, qui se transforme alors en un tronçon difficile pour eux, à la sortie du nôtre, ou à la fin.

Les 6-7 prochains matchs sont notre chance de mettre une main sur le PL mais je peux nous voir perdre des points ici, j'espère juste que ce n'est pas tellement que nous laissons quelqu'un revenir dans la course.

MrMakaveli

Je m'attendais à ce que nous perdions des points, mais je ne m'attendais pas à perdre aussi timidement… La chute d'Ole est qu'il n'est pas assez dur avec les maillons faibles de notre équipe: le principal coupable est Lingard.

Cette atroce finition en première mi-temps résume exactement pourquoi il aurait dû être abandonné il y a bien longtemps: voici quelqu'un qui n'a pas contribué de but ou aidé dans la ligue pendant près d'un an en tant que numéro 10, mais tente des jetons de fantaisie ridicules et a Des vidéos secrètes du Père Noël avec un sourire sur ses réseaux sociaux et ceux de United. Si j'étais lui, j'aurais honte de me montrer en public avec ces statistiques: je me serais rendu au gymnase et sur le terrain d'entraînement jusqu'à ce que je me débrouille, oh non, pas notre Jesse.

Si Ole persiste avec lui et que nous continuons à laisser tomber des points et qu'il finit par obtenir le sac, alors je suis désolé – blâme sur vous Ole.

Avec Pogba de retour, il devrait jouer le rôle du numéro 10 et avec l'arrivée de janvier et les fonds disponibles, il n'y a maintenant absolument aucune excuse pour voir Lingard jouer un autre jeu pour Man United. C'est criminel qu'il soit arrivé à 27 (!) Et il est toujours là. Mais là encore, la plupart des choses à propos de United sont l'ignorance criminelle de nos jours.

Sympathie pour les démons

Le jeu du système 4231 d'Ole a montré une planéité au milieu de terrain deux et est parfois frustrant à regarder. Mais le problème est que nous n'avons pas de milieux de terrain de qualité pour changer la forme de l'équipe. Regardez notre banc hier. Pogba, Mata, Pereira, Young, Romero, Greenwood, Matic. Pogba me semble naturellement adapté à un 433 avec une licence pour se déplacer, donc ce sera intéressant si Ole va maintenant changer de forme Lingard qui a joué dans le 10. Une réponse évidente à notre problème serait de obtenir de meilleurs joueurs au milieu de terrain en janvier et en été prochain. Mais Fred a fait preuve de qualité au shakhtar, Mctominay a semblé polyvalent contre City, ils ont donc montré du potentiel auparavant.

theMartialArt

Je préfère de loin pouvoir battre les grandes équipes et lutter contre les petites que battre les petites équipes et lutter contre les grandes équipes. Le premier est sur le papier une solution plus facile.

Le problème avec le 11 actuel est que Martial est un t *** paresseux et n'offre aucun mouvement à l'avant, Lingard est le pire 10 de la ligue, de Gea est dans la pire forme de sa vie, Maguire ne fait pas ce qu'il a signé faire.

Si nous signons Haaland et reléguons Martial, c'est un problème qui, espérons-le, sera résolu, si Pogba reste et joue sur Lingard, c'est un autre problème résolu, et si Romero obtient une course et fait pression sur de Gea pour lui montrer qu'il n'est pas invincible, un autre problème est résolu.

Manthistle

Je comprends ce que vous dites Mike, mais en fin de compte, le gars est-il bon? Personne n'avait jamais entendu parler de lui jusqu'à cette saison et je n'entends aucun club de haut niveau faire la queue pour l'acheter. L'idée que Madrid paie une merde pour Luka Jovic après une seule bonne saison est fraîche à l'esprit, et il ne peut pas obtenir un match.

jm1502

Quelques réflexions personnelles. J'aimerais que Werner nous rejoigne en été et Wilson revienne aux palettes d'Origi et de Shaqiri. Puisque nous ne pouvons pas dépenser beaucoup d'argent, ces 2 joueurs peuvent nous aider beaucoup. Outre Origi nasd Shaq peut être vendu au moins 30 mil les deux…

pinezes69

Si nous avons un transfert de 150 m pour janvier, j'espère que nous ne passerons pas 120 m seuls à Sancho. Les médias ont suggéré que nous étions d'accord sur l'évaluation du joueur par Dortmund, mais je pense que ce sont toutes des rumeurs sans fondement. Nous sommes encore en décembre, rien n'est encore concret. Pourquoi Liverpool peut signer un joueur en décembre, c'est bizarre.

aindro

Abraham n'a pas eu de chance de ne pas marquer. Espérons qu'il marquera lors du prochain match en milieu de semaine à domicile. Il est encore jeune, il va s'améliorer. Une chose qu'il peut apprendre de Kane est la finition. Kane gaspille rarement l'occasion quand il en a une. Ses pousses sont nettes, dures, précises. Abraham a aussi faim et est plus rapide que Kane. Je pense qu'il doit tirer plus quand il le peut, être plus égoïste.

aindro