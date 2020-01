ÓnimoJerónimo Rodríguez et Leonel López minutes d’attente

FLASH: Les deux joueurs sont venus en renfort de Pumas mais n’ont pas pu faire leurs débuts avec l’équipe.

La réalité de Rodríguez et López à Pumas est loin d’être attendue, ils n’ont toujours pas pu profiter de minutes de jeu malgré le fait que l’équipe ait déjà disputé deux matchs, où ils n’ont même pas été appelés par l’entraîneur pour se rendre au banc. On s’attend à ce que les deux joueurs puissent enfin faire leurs débuts contre Santos Laguna ou Monterrey (contre les saints ce sera pour la MX Cup et contre Monterrey pour le tournoi Apertura).