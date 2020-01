Onze joueurs qui ne sont pas assez bons pour jouer pour Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer fait l’objet d’immenses critiques de tous les jours ces jours-ci, mais il y a un aspect de sa gestion de Manchester United qui a été largement applaudi: son “ élimination du bois mort ”, c’est-à-dire le déplacement des joueurs du club qui ne sont tout simplement pas assez bons pour jouer dans un top quatre de Premier League.

Marouane Fellaini, Ashley Young, Matteo Darmian, Romelu Lukaku, Antonio Valencia, Ander Herrera et James Wilson ont tous quitté le club depuis que le Norvégien a pris la barre. Peu de larmes ont été versées sur ces départs, ce qui a créé de l’espace pour Brandon Williams, Scott McTominay et Mason Greenwood pour jalonner leurs revendications fraîches pour une place dans la formation de départ.

Mais qu’en est-il du bois mort qui reste? Et il y en a plein. En fait, toute une équipe vaut la peine.

Donc, au cas où l’assassin au visage de bébé pense que son travail est déjà fait, voici un signal d’alarme: il y a encore toute une équipe de joueurs qui pourraient, ou devraient, faire face à la hache. Elles sont:

Gardien de but: David de Gea. Peut-être un peu controversé, mais la forme lamentable de l’Espagnol au cours des 9 ou 10 derniers mois ne montre aucun signe d’amélioration. Et avec Dean Henderson, âgé de 22 ans, sous une forme boursouflée pour le club de prêt Sheffield United, il pourrait être très judicieux de retirer l’énorme salaire de de Gea de la masse salariale et de donner à Henderson son opportunité.

Arrière droit: Phil Jones. Jonesy est de retour à Deadwood United, quelque chose qu’il a fait à de nombreuses reprises dans sa carrière avec aussi peu d’effet que ses exploits au centre arrière. Comment Teflon Man a survécu à tant de saisons dans un club de premier plan comme United est un mystère.

Défenseur central: Chris Smalling. Est-il meilleur que Jones? Oui. Est-il capable de sorts de bien jouer? Oui. Mais vous ne savez jamais exactement quand il va commettre sa prochaine erreur inexplicable, comme le club de prêt Roma commence à le réaliser après son étrange handball contre Turin. Nous aurions dû claquer des mains lorsqu’ils ont offert 15 millions d’euros à l’ancien Fulham en décembre.

Remarque: le handball bizarre de Smalling prend 3 minutes et 15 secondes dans la vidéo Youtube ci-dessus.

Défenseur central: Marcos Rojo. Secret coupable, mais j’ai toujours aimé le fou argentin. Il est imprévisible, passionné et plein de sang. Mais avouons-le: ils ont déplacé son casier dans le centre médical de Carrington il y a longtemps. Il a raté un incroyable 633 jours en raison d’une blessure au cours de ses six saisons au club, et avec son style de jeu de cape et d’épée, il est peu probable qu’il s’améliore de sitôt.

Laisser derriere: Cameron Borthwick-Jackson. Vous avez tendance à oublier que le jeune joueur préféré de Louis Van Gaal est toujours au club, ayant été prêté tant de fois depuis les jours de halcyon du règne du Néerlandais. Il devait, il faut le dire, faire preuve de promesse lorsque LVG l’a jeté sur le côté, mais cette promesse n’a jamais semblé être remplie et maintenant à 22 ans, il est grand temps pour lui de passer à de nouveaux pâturages.

Milieu de terrain: Nemanja Matic. Les jambes du Serbe ont bel et bien disparu à l’âge relativement jeune de 31 ans. Ses tentatives pour protéger le ballon et le virage sont devenues embarrassantes. L’incroyable cerveau de football de Matic est toujours intact, mais il ne peut plus rivaliser en Premier League.

Milieu central: Andreas Pereira. Pour être juste avec Andreas, il n’est pas et n’a jamais été un milieu de terrain, mais il a également eu de nombreuses opportunités dans son rôle de numéro 10 cette saison et a échoué lamentablement là-bas également. Beaucoup d’entre nous pensaient que le Brésil était la vraie affaire, mais c’est malheureusement un autre cas de potentiel inexploité.

Aile droite: Dan James. OK, je sais que c’est un peu dur et beaucoup choisiraient Juan Mata ici, mais je ne peux pas me résoudre à me débarrasser du petit Espagnol pour l’instant. Sa forme récente en a convaincu quelques-uns, au moins, qu’il y a encore de la vie chez le vieux chien. James, d’autre part, pourrait toujours bien se porter, et est l’un des ailiers les plus rapides que vous puissiez voir. Mais pendant la majeure partie de la saison, il n’a pas réussi à nous montrer une quelconque capacité avec le ballon à ses pieds, ce qui est vraiment un peu une limitation.

Numéro 10: Jesse Lingard. Je n’ai même pas besoin d’expliquer celui-ci, n’est-ce pas?

Aile gauche: Tahith Chong. Une autre perspective incroyable qui ne semble tout simplement pas passer à l’étape suivante. Il semble également y avoir des problèmes d’attitude. Rendez-nous service, coupez-vous les cheveux et concentrez-vous sur votre football plutôt que de vous lancer et de vous vanter sur le marché des transferts italien comme une prostituée lors d’une fête des joueurs de Man City.

Avant-centre: Alexis Sanchez. Comme avec Bastian Schweinsteiger avant lui, United a été forcé d’acheter un joueur de classe mondiale qui était, en gros, crocké. La forme est temporaire, la classe est permanente et Sanchez a plus que suffisamment de capacité pour devenir bon à United, mais son corps n’est tout simplement pas capable de résister aux rigueurs de la Premier League.

Voici donc tout le côté de Deadwood United: