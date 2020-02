Onze transferts gratuits que Man United pourrait atterrir en été

Nous savons tous à quel point Ed Woodward et les Glazers détestent dépenser de l’argent, nous avons donc pensé qu’il serait utile d’attirer leur attention sur les joueurs qui pourraient être disponibles gratuitement pendant l’été.

Avec le temps qui tourne, voici notre sélection de joueurs qui n’ont pas encore signé de nouveau contrat dans leurs clubs actuels et qui pourraient devenir des agents libres en juin.

1. Walter Benitez (OGC Nice) – Gardien

Avec Sergio Romero qui chercherait à passer à la recherche du football régulier de la première équipe et Lee Grant qui prend sa retraite, les Red Devils pourraient chercher des renforts de gardien de but cet été. Ironiquement, le compatriote de Romero, Benitez, un buteur record de 27 ans, a exprimé le désir de jouer en Premier League pour augmenter ses chances d’évincer le joueur de 32 ans de la première place argentine.

2. Thomas Meunier (PSG) – Arrière droit

Bien qu’à Aaron Wan-Bissaka et Diogo Dalot United aient de bonnes options à l’arrière droit, il pourrait toujours être tentant de faire un pas pour le Belge s’il ne met pas au crayon un nouveau contrat au PSG. Considéré comme l’un des meilleurs arrières latéraux au monde et avec une valeur de marché de 25 millions de livres sterling, Meunier ajouterait une qualité incontestable à la liste défensive de United.

3. Jan Vertonghen (Spurs) – Défenseur central

Malgré son désir de rester à Tottenham, le Belge n’a pas encore reçu de renouvellement de contrat par le club. Si José Mourinho cherche à rafraîchir ses options de défenseur central, le joueur de 32 ans pourrait ne pas avoir d’autre choix que de chercher de nouveaux pâturages. Il est un excellent défenseur central avec une vaste expérience en Premier League, et si les accords de prêt de Chris Smalling et Marcos Rojo devenaient permanents, il pourrait y avoir de la place à Old Trafford pour un défenseur du calibre de Vertonghen.

4. Malang Sarr (OGC Nice) – Défenseur central

Le joueur de 21 ans est un jeune défenseur central très apprécié qui est un partant régulier de Nice depuis plus de trois saisons. Avec une valeur de marché de 15 millions de livres sterling, il est un acteur que United pourrait croire qu’il peut faire passer au niveau supérieur.

5. Layvin Kurzawa (PSG) – Arrière gauche

Encore une fois, les Red Devils ont un embarras de richesse à l’arrière gauche avec Luke Shaw et Brandon Williams, mais à 27 ans, le Français pourrait fournir une troisième option expérimentée de qualité. Sa signature entraînerait également une victoire sur ses rivaux Arsenal, qui auraient poursuivi sa signature.

6. Willian (Chelsea) – Aile droite

Alors qu’il est maintenant du mauvais côté des 30, Willian peut encore tourner un tour ou deux et pourrait enfin mettre fin à la recherche à long terme de United pour un ailier droit naturel. Avec une valeur de marché toujours de 27 millions de livres sterling, Woodward gardera sûrement un œil sur la situation du Brésil au cours des prochains mois. Alors que le joueur a toujours déclaré qu’il aimerait rester à Stamford Bridge, Frank Lampard est censé vouloir faire passer une nouvelle génération et à ce jour, le club n’a montré aucun signe d’offrir un contrat aux 31 ans.

7. David Silva (Man City) – Milieu central

Silva a précisé il y a longtemps que son contrat actuel serait son dernier à l’Etihad et qu’il partirait à la recherche d’un nouveau défi cet été. Bien sûr, l’Espagnol a juré de ne pas déménager dans un autre club de Premier League, mais United pourrait-il le persuader de changer d’avis et d’acquérir sa précieuse expérience sur un contrat à court terme? Des choses plus étranges se sont produites.

8. Adam Lallana (Liverpool) – Milieu offensif

À 31 ans, Lallana entre dans le crépuscule de sa carrière, mais comme il l’a montré à Liverpool, il peut toujours être une arme très efficace en sortant du banc. Cependant, il aurait voulu quitter Liverpool pour des départs réguliers et il est peu probable qu’il obtienne une première onze places garantie à Old Trafford. Reste à savoir si le temps de jeu en rotation à United lui plairait et si le club le considère comme un ajout viable à l’équipe.

9. Ryan Fraser (Bournemouth) – Aile gauche

Un autre ailier que les Red Devils pourraient récupérer pour rien est l’homme de 25 ans de Bournemouth. Eddie Howe a admis que Fraser «gardait ses options ouvertes» malgré les meilleurs efforts du club pour le garder. La rumeur veut que Liverpool soit la destination préférée du joueur, mais les Red Devils pourraient voir l’Ecossais comme un joueur d’escouade utile à avoir autour.

10. Mario Goetze (Borussia Dortmund) – Avant-centre / Milieu offensif

Le buteur vainqueur de la Coupe du monde Goetze s’est retrouvé sur le banc de Dortmund pendant la majeure partie de cette saison. Il pourrait y avoir une médaille d’argent dans le nuage de perdre Erling Braut Haaland contre Dortmund si cela confirme la décision de Goetze d’aller de l’avant – et Old Trafford pourrait être un excellent ajustement pour le joueur de 27 ans.

11. Dries Mertens (Napoli) – Avant centre / Deuxième attaquant

United et Chelsea étaient liés à un déménagement en janvier pour Mertens après que des rumeurs ont émergé d’une querelle dans les vestiaires à Napoli. Malgré la querelle qui aurait été corrigée et le joueur de 28 ans ayant décidé de voir la saison à Naples, il n’a toujours pas mis le stylo sur papier pour un nouvel accord et pourrait être une bonne affaire à signer en juin.

Voici donc notre XI de transfert gratuit 2020:

Odion Ighalo devrait faire ses débuts pour United lors du match de la semaine prochaine contre Chelsea. Mais que savez-vous des joueurs africains de Man United au fil des ans? Répondez à notre quiz pour tester vos connaissances!