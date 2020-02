OpeLopetegui n’en réserve qu’un avant Cluj

À la recherche des huitièmes de finale de la Ligue Europa, Séville part avec un onze de première classe.

Seule l’absence de Banega dans les onze de départ se démarque, mais cela est déjà devenu habituel, depuis le changement d’air de l’Argentin avec le club hispanique.

XI de #SevillaFC

Bonus – Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón – Fernando, Jordán, Gudelj, Suso, Ocampos – De Jong. #UEL #WeareSevilla #vamosmiSevilla pic.twitter.com/0ZzoeSRgjo

En défense, la verticalité vient de Navas et Reguilón, tandis que Koundé et Diego Carlos se rapprocheront du fond. Le milieu de terrain sera dirigé par Jordan, avec Gudelj comme récupérateur avec Fernando. Suso et Ocampos seront projetés pour accompagner un De Jong qui est le seul né en avant dans l’équipe de départ.

Le post opeLopetegui n’en réserve qu’un avant que Cluj n’apparaisse pour la première fois sur Onefootball espagnol.