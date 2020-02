Opinion: Aucun club ne devrait plus jamais embaucher Jürgen Klinsmann

À la suite de la destruction que l’ancien joueur et entraîneur du Bayern Munich et l’Allemagne et l’entraîneur de l’USMNT Jürgen Klinsmann ont laissé au Hertha Berlin, je me demande pourquoi quelqu’un accepterait de l’embaucher en premier lieu. Un homme qui a été piégé par les États-Unis à la suite d’une qualification embarrassante pour la Coupe du monde 2018 s’est frayé un chemin dans l’un des établissements de football de la capitale allemande pour se ridiculiser complètement – et eux – quand il est parti plus tôt. la semaine.

Et il pensait qu’il pouvait rester au conseil d’administration!

L’écrivain de Sports Illustrated Grant Wahl résume le mieux le temps de Klinsmann ici:

Plus vous regardez les choses de près, plus vous réalisez que jamais que Klinsmann est complètement délirant à ce stade. »

Le point culminant du comportement indéfendable de Klinsmann est survenu il y a tout juste deux jours lorsqu’il a soudainement quitté son poste de directeur du Hertha Berlin. L’homme n’a été responsable du club que pendant 76 jours. Pendant ce temps, il a accumulé un dossier de 3-3-4, marquant des victoires clés contre Fribourg et Bayer Leverkusen. Cependant, après une défaite 3-1 contre Mayence ce week-end, couplé à la mise hors course du DFB Pokal, Klinsmann est allé sur Facebook en annonçant qu’il quittait le poste de direction.

Dans son message, il a expliqué en détail pourquoi il est parti, affirmant spécifiquement que le jury ne lui faisait pas confiance:

Mais pour ce travail qui n’est pas encore fait, en tant qu’entraîneur-chef, j’ai besoin de la confiance des acteurs. Surtout dans une bataille de relégation, l’unité, l’esprit d’équipe et la concentration sur les bases sont les éléments les plus importants. S’ils ne sont pas garantis, je ne pourrai pas réaliser mon potentiel en tant qu’entraîneur-chef et assumer ma responsabilité. C’est pourquoi, après mûre réflexion, j’en suis venu à la conclusion que je quitterais mon poste d’entraîneur-chef de Hertha Berlin et reprendrais ma tâche initiale à long terme en tant que membre du conseil de surveillance.

C’était manifestement un vœu pieux de sa part. Ce matin, Hertha a choisi de rompre complètement les liens avec Klinsmann en le retirant de son poste au conseil d’administration.

Le principal investisseur du club, Lars Windhorst, a pris la parole lors d’une conférence de presse annonçant la décision:

Je regrette que Jurgen Klinsmann nous ait quittés brusquement. Je lui ai parlé au téléphone et il s’est excusé. Il est vraiment désolé. Mais, malheureusement, de la façon dont il est parti, il ne pourra pas retourner au conseil de surveillance. La manière de son départ était inacceptable.

Mercredi, Klinsmann est revenu sur Facebook pour exprimer son opinion. Son langage suggérait qu’il y avait une lutte de pouvoir interne entre lui-même et le directeur sportif de Hertha Michael Preetz.

Le «modèle anglais» de Klinsmann

Klinsmann défend depuis longtemps ce qu’il appelle le «modèle anglais de gestion», selon lequel le «gestionnaire» a un contrôle quasi total sur les transferts. Après avoir supervisé le développement des jeunes et des joueurs avec la Fédération américaine de football, Klinsmann espérait apporter son expertise à Berlin dans un rôle similaire.

En arrivant à Hertha, Klinsmann voulait du pouvoir au-delà de ce que lui donnait son rôle de gestionnaire. Il voulait avoir son mot à dire dans les transferts et dans l’académie des jeunes. Lorsque Preetz, qui est le directeur général de Hertha depuis 2009, lui a dit que cela ne se passait pas, Klinsmann était frustré.

Mais vous ne pouvez pas prétendre que le club n’a pas fait de son mieux pour aider son nouveau manager à réussir. Lors du mercato de janvier, le club a dépensé plus de 76 millions d’euros pour de nouveaux jeunes joueurs comme Matheus Cunha de Leipzig et l’attaquant polonais Krzysztof Piatek. Aucun autre club n’a dépensé autant en janvier, ni en Allemagne, ni en Angleterre, ni en Espagne. Et pourtant, Klinsmann a eu l’audace de prétendre qu’il ne se sentait pas soutenu par le club.

Un schéma de décisions douteuses

Ce n’est pas comme si les panneaux d’avertissement n’étaient pas là. Le record de Klinsmann en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale est bien meilleur que son temps au niveau du club. Quand il a succédé à Ottmar Hitzfeld au Bayern Munich en 2008, il y avait le sentiment que Die Roten pouvait aller dans des endroits. Après une campagne difficile en Ligue des champions, l’espoir était que l’équipe puisse recentrer ses efforts sur la Bundesliga. Mais Klinsmann a échoué de façon spectaculaire et a ensuite été limogé avec cinq matchs à jouer, alors que Wolfsburg a soulevé le Meisterschale pour la première fois de leur histoire.

Le mandat de Klinsmann en Bavière était si mauvais que Philipp Lahm, un joueur qui ne réprimande presque jamais personne, a qualifié le mandat de Klinsmann d’échec dans son autobiographie. Il a ajouté que Klinsmann n’avait pas fourni d’instructions tactiques au point que les joueurs eux-mêmes avaient tenu des réunions juste avant le coup d’envoi pour décider comment jouer.

Lorsque Klinsmann a pris la tête de l’équipe nationale masculine des États-Unis en 2011, il lui a apporté un certain succès en provenance d’Allemagne. L’équipe a pu décrocher des victoires contre l’Italie et même contre le Mexique à l’Estadio Azteca.

Mais dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde 2014, Klinsmann a fait l’un des choix les plus controversés de l’histoire du football américain en laissant Landon Donovan hors de la liste pour le Brésil. Ne pas inclure le meilleur joueur de football américain de l’histoire a piqué les Yanks, qui ont quitté le Groupe de la mort pour perdre en prolongation contre la Belgique. Interrogé sur la décision, Klinsmann a déclaré qu’il était difficile de laisser Donovan de côté, mais il pensait que les autres joueurs étaient légèrement en avance sur lui. Mais il ne fait aucun doute que les États-Unis ont raté le sens du score de Donovan lors de matchs serrés, et beaucoup l’auraient probablement préféré à tout autre attaquant américain … comme Chris Wondolowski.

Au lieu de créer un élan hors du sommet de la qualification pour les huitièmes de finale, Klinsmann n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018. Ses mauvais choix et ses problèmes de performance d’équipe dans le Hex l’ont conduit à tirer à mi-chemin de la dernière étape de qualification. Cependant, ses empreintes digitales étaient partout dans l’équipe.

À la suite de son licenciement, Klinsmann était dans un vide judiciaire jusqu’à ce que Hertha vienne appeler. Mais les signes de ses délires étaient toujours là. À la fin de 2019, il a déclaré qu’il aurait pu emmener les États-Unis en demi-finale de la Coupe du monde 2018, le tournoi même pour lequel son équipe n’a même pas pu se qualifier. Et maintenant, avec son séjour à Hertha à jamais marqué par cette horrible sortie irlandaise d’un départ, il reste à voir si un club fera à nouveau confiance à Klinsmann.

Clubs: attention à l’acheteur

Peut-être que Klinsmann peut trouver un certain succès au niveau international avec une équipe d’Amérique latine ou d’Europe de l’Est. Il a montré une certaine capacité à prendre des équipes sous-performantes (voir l’Allemagne vers 2000 et les États-Unis vers 2011) et à en faire quelque chose. Il était auparavant lié au travail de l’équipe nationale en Équateur, il est donc clair que la demande pour lui est là, ou était.

Mais si un club pense que faire entrer Klinsmann dans le giron vaut le temps, l’énergie et les ressources, il ne fera que se mettre en échec. Les opinions de Klinsmann sur le rôle de gestion sont draconiennes, dépassées et mûres pour un désastre absolu si elles ne sont pas contrôlées. Il devrait être relégué à l’équivalent d’un «time out corner» managérial aux côtés de David Moyes et Louis van Gaal.

Si vous avez besoin de preuves supplémentaires, demandez simplement aux fans de Hertha Berlin, qui sont au milieu d’une dure bataille de relégation. Klinsmann a traité le club comme un partenaire manipulateur. Ils l’ont soutenu, lui ont consacré du temps et de l’énergie et lui ont même acheté des cadeaux coûteux. Mais, au premier signe de problème, il est parti, brûlant tout dans son sillage et les a même blâmés pour tous les problèmes qu’il avait causés.

Hertha méritait mieux et Jürgen Klinsmann mérite tout le vitriol qu’il reçoit actuellement. Aucun club ne devrait plus jamais l’embaucher.