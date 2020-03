Opinion de Miguel Russo sur le coronavirus et la décision de River: “Il faut écouter les gens qui savent”

Après la victoire contre Godoy Cruz à Mendoza, Michelangelo Russo Il s’est entretenu avec les médias présents et a donné son avis sur la controverse de jouer à huis clos au temps des coronavirus.

“C’est difficile de jouer sans les gens, hein? C’est une sensation étrange, le football est avec les gens, c’est une sensation qui ne peut pas nous être expliquée. C’est bien que les gens ne soient pas dans les stades pour beaucoup de choses … Il faut écouter les gens qui commandent tout ça. Des gens qui connaissent et nous sommes conscients de la situation que nous vivons “, a expliqué l’entraîneur de Boca.

Et interrogé sur la décision de River de ne pas se présenter, Russo a répondu: “Si nous devons arrêter ou s’il n’y a personne qui prend des décisions, ils nous le diront en temps voulu. Nous prenons toutes les précautions, ce qui se passe dans le pays et dans le monde n’est pas bon. Vous devez être calme, avoir de la patience, faire attention aux médecins, et entre vous tous apporter un grain de sable afin que cette situation soit surmontée “, a-t-il expliqué.

“Nous avons eu des discussions, l’autre jour, nous en avons eu une très importante, ainsi qu’avec les familles des joueurs. Et espérons que cela se produira dès que possible. Le pays est en alerte, pas le football, le football est petit“at-il ajouté.

Enfin, il a donné un aperçu du moment de Boca: “Ils vont tous bien, il devient difficile de choisir. Nous sommes venus de remporter un titre et l’idée est de nous exiger plus. Nous sommes sérieux, enfin, à un niveau important. Maintenir des niveaux de coûts Ce n’est pas facile, mais nous y sommes. Le groupe s’adapte très vite à ce que nous demandons et pour cela je suis très content. “