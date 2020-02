Orfri-Virtus Baia 1-2, plan extérieur de la grenade. Casalnuovesi fermer dans 9

CHÂTEAU DE CISTERNA (NA). Une victoire externe importante pour Virtus Baia, qui a battu l’Orfri Calcio 1-2 au RP Sport Center de Castello di Cisterna. Un succès qui permet aux hommes de M. Coppola de rester dans le sillage des dirigeants du Blue Lion Visciano, à trois points seulement, une semaine après le choc direct de Chiovato.

GIRANDOLA D’ÉMOTIONS

Une victoire plus douloureuse que prévu, surtout pour ce qui s’est passé dans les 45 dernières minutes. Après la première mi-temps menée par Pasquale Scotto di Clemente, il a réussi à finaliser la banque de Giovanni Di Costanzo sur le centre de Silvestri depuis la droite. Just Silvestri est contraint de partir au début de la seconde mi-temps en raison d’une grave blessure au genou droit. Les hôtes s’emparent de la même chose avec Fele, en split, même en position de hors-jeu présumée. Quelques instants plus tard, Giovanni Di Costanzo vole à la porte de Ranieri, mais est renversé par Perna dans la zone: rouge et pénalité pour Virtus. Sur place, le gardien d’Orfri rejette la conclusion de Paco Di Costanzo, mais sur le rejet, son frère Giovanni réitère de la tête.

Performance extraordinaire de Gianni Di Costanzo, passes décisives, pénalité et buts en un peu plus d’une heure de jeu. A 24’st, l’Orfri reste même à neuf pour le double carton jaune corrigé par Giovanniello (le deuxième pour la simulation) mais Virtus, avec deux hommes de plus, a le mérite de garder le jeu ouvert. Participation de Scotto di Clemente, Danilo n’a pas d’impact et Lucci trouve l’opposition de Ranieri. Les grenades ne parviennent pas à réaliser le troisième but et Orfri, qui n’a jamais tiré au sort dans cette ligue, a l’illusion qu’il peut se moquer de ses adversaires en finale.

Victoire perdue pour Virtus Baia qui accueillera dimanche prochain les leaders Visciano dans les murs amicaux de Chiovato dans l’espoir de l’engagement fatidique en tête du classement.

ORFRI-VIRTUS BAY 1-2

FOOTBALL ORFRI (4-4-2): Ranieri; Nunziato, De Falco (30’st Errico), Perna, Borriello (34’st Di Prisco); Giovanniello, Napolitano (10’st Spartera), Romano (1’st Amoroso), Barile; Gallo, Fele (36’st Merano). Disponible: Autiero, Zuddas, Rea, D’Abbundo. Entraîneur: C. Negri.

VIRTUS BAY (4-3-3): Caiano; Cocciardo, P. Di Costanzo, Guardascione, Schiano Lo Moriello; Course (49’st Ricci), Di Fusco, M. Testa; Silvestri (2 ’Lucci), Scotto di Clemente (45’ Sim. Tufano), G. Di Costanzo (27 ’Danilo). Disponible: Filogamo, Sil. Tufano. Entraîneur: S. Coppola.

ARBITRE: Pisani d’Herculanum.

REPÈRES: 19’pt Scotto di Clemente (VB), 8’fele (O), 19’g.G. Di Costanzo (VB).

CARTONS JAUNES: Borriello, De Falco (O).

NOTES: Environ 50 spectateurs. Expulsé à 19e Perna (O) pour faute du dernier homme. Expulsé à 24 ‘st Giovanniello (O) pour un deuxième carton jaune. Expulsé vers le 40e Romano (O) du banc pour protester. Avertit Sim Tufano (VB) depuis le banc pour protester. Coins: 7-3. Récupération: 1’pt, 5’st.