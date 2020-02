Oriol Busquets dit qu’il reviendra à Barcelone un meilleur footballeur après le prêt du FC Twente

Oriol Busquets a accordé une interview assez intéressante à Mundo Deportivo où il a parlé de sa saison en prêt à l’Eredivisie avec le FC Twente et de ses espoirs pour l’avenir.

Le joueur de 21 ans a apprécié le football aux Pays-Bas, avec 17 matchs de 21 matches de championnat de son club en 2019-2020. Le FC Twente est actuellement 13e au classement.

Busquets a été utilisé dans le milieu de terrain central et en défense cette saison et dit qu’il devait partir en prêt car son sort au FC Twente fera de lui un meilleur footballeur.

«Je grandis beaucoup parce que cela me permet de voir ce qui existe. J’espère revenir au Barça et prouver ce que je vaux, en tenant compte de ce que j’ai vécu. L’intention était d’être un meilleur joueur et je pense que je suis en route. Je dois encore améliorer les choses et je peux contribuer davantage, mais l’année prochaine je serai bien meilleur footballeur.

«Chacun doit valoriser ce qu’il a et ce dont il a besoin. Dans mon cas, j’avais besoin de cette année à l’extérieur et je le recommande. Encore plus dans une ligue où l’on essaie de jouer au football, ce n’est pas l’un des quatre grands, mais c’est une très belle compétition. Il est difficile de quitter le Barça s’ils ne vous expulsent pas, mais il faut parfois y jouer pour grandir. Quitter la zone de confort, ça se passe parfois bien. »

Busquets est l’un des jeunes stars du Barça prêté actuellement, mais il dit également qu’il a hâte de revenir en Espagne. Le jeune n’a pas abandonné l’espoir de se frayer un chemin dans l’équipe première et est prêt à jouer en défense ou au milieu de terrain.

«Au Barça, je jouerais dans n’importe quelle position, je m’en fous. Il est clair que mieux si je peux aussi jouer au central, ça aide toujours, et la polyvalence est bonne pour le joueur. C’était bien d’avoir cette option car j’ai aussi amélioré les aspects défensifs qui me manquaient.

«Il est très difficile de se faire une place dans la meilleure équipe du monde, mais vous devez être optimiste et penser que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Si en pré-saison ils me donnent l’opportunité de montrer que je peux rester, j’en profiterai. »

Quique Setien a déclaré qu’il était prêt à donner une chance aux jeunes du Barça, ce qui devrait offrir à Busquets l’optimisme qu’il pourra atteindre le Camp Nou à son retour.

Barcelone a beaucoup d’options au milieu du terrain pour faire de la concurrence pour des places féroces, mais elles sont à court d’options à l’arrière, ce qui peut être une bonne nouvelle pour Busquets.