Orsolini et Corbo jouent à la FIFA. Et ils achètent Barrow pour Bologne

Muse Barrow il est un nouveau joueur de Bologne, avec l’officiel qui est arrivé en milieu d’après-midi avec le dépôt du contrat en Ligue. Après quelques heures, le communiqué de presse de Bologne sur les réseaux sociaux est arrivé via une jolie vidéo mettant en scène les protagonistes Riccardo Orsolini et Gabriele Corbo. Les deux joueurs de rossoblù sont engagés dans un match en Fifa dans lequel ils achètent virtuellement l’attaquant à Atalanta, évidemment pour Bologne. Et comme si par «magie» le Gambien se matérialise sur le canapé parmi eux …

