Orsolini: «Je ne vous ai jamais vu à la Juve, ils ont doublé. Je n’étais pas encore prêt »| marché

Riccardo Ursu, attaquant du Bologne, a parlé lors d’un compte Instagram direct de sa transition d’Ascoli à Juve: “Je viens d’une petite réalité, je me suis retrouvé dans un J-Medical bondé de journalistes et de photographes. J’ai demandé à mon procureur ‘ils sont là pour moi? N’est-ce pas qu’il y a un autre joueur à visiter’?. À l’entraînement, je ne l’ai jamais vue, ils sont allés doubler. J’étais de Serie B et l’intensité était différente, Je me suis sentie mal à l’aise et je n’en ai pas reçu la moitié. Je me demandais ‘mais comment faire?’. C’est là que j’ai réalisé que je n’étais pas prêt pour ce genre de scène, au moins à ce moment-là. J’ai compris que je devais aller en dessous pour essayer de combler cette lacune. Je suis convaincu que tout tourne autour du rythme. Une fois acquis, et avec vos qualités, vous pouvez aussi vous comparer aux champions. ”