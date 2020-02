Orta et Mooney, une paire de Leeds, condamnés à une amende et à une amende

Date de publication: jeudi 6 février 2020 6:31

Le directeur du football de Leeds, Victor Orta, et le responsable des médias et des communications, James Mooney, se sont vu interdire un stade et ont été condamnés à une amende, après avoir accepté les charges retenues contre eux par la Football Association.

La paire a été impliquée dans des incidents distincts dans le tunnel d’Elland Road à la mi-temps de la victoire 3-2 du Sky Bet Championship de Leeds sur Millwall le 28 janvier.

Leeds avait perdu 2-0 à la mi-temps avant de remonter au deuxième semestre.

Une déclaration de la FA disait: «Le directeur du football du Leeds United FC, Victor Ortaet le responsable des médias et des communications, James Mooney, ont été immédiatement interdits d’un stade à la suite de violations distinctes de la règle E3 de la FA lors du match du championnat EFL du club contre le Millwall FC le 28/1/2020.

«Victor Orta a admis que son langage et / ou son comportement dans la zone du tunnel à la mi-temps équivalait à une conduite inappropriée et James Mooney a admis que son comportement lors d’un incident distinct dans la zone du tunnel à la mi-temps équivalait également à une conduite inappropriée.

“Victor Orta et James Mooney ont respectivement reçu une amende de 2 000 £ et 700 £.”

Leeds avait déjà confirmé que ni l’un ni l’autre ne contesterait les charges.

Un communiqué du club publié le 31 janvier se lit comme suit: “Les deux incidents montrent un manque de jugement, mais nous ne pensons pas que l’une ou l’autre partie ait utilisé un langage inapproprié ou ait agi de manière agressive.”

Leeds sera prochainement en action contre ses rivaux de Nottingham Forest samedi, lorsque l’équipe de Marcelo Bielsa cherchera à repousser sa propre promotion automatique à la suite d’une surprise défaite 1-0 à domicile face aux lutteurs Wigan.

Bielsa a parlé de la clameur au champ janvier en signant Jean-Kevin Augustin après avoir été exclu de l’équipe de la journée pour la défaite contre les Latics la dernière fois.

«Augustin est un joueur qui peut avoir beaucoup d’impact. Il a beaucoup de compétences. Vous vous rendez compte de ce qu’il a coûté et des équipes pour lesquelles il a joué. Mais au cours des huit derniers mois, il a joué trois matchs complets », le patron de Leeds m’a dit.

«Lorsque cela se produit, les conclusions sur ses niveaux de forme physique sont claires. Un joueur avec la capacité d’Augustin arriverait-il dans notre club s’il n’était pas dans la situation dans laquelle il se trouve actuellement? Un joueur de son niveau, avec ses compétences, s’il joue, il pourrait coûter 30 M £ ou 40 M £.

“S’il est arrivé ici sans que nous payions cet argent, c’est parce qu’il doit résoudre un problème – qu’il ne jouait pas. Ses performances physiques sont très importantes.

«Si Augustin obtient 70% de ses compétences, il lui suffit de jouer ici. S’il ne peut utiliser que 50% de ses compétences, ce n’est pas suffisant. »