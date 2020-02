Osasuna — Aperçu du match du Real Madrid La Liga 2019-20, blessures / suspensions, XI potentiels, prédiction

Le Real Madrid revient en action en Liga lors de son déplacement à El Sadar et face à Osasuna dimanche. Le Real voudra rebondir après une défaite décevante et un KO contre la Real Sociedad la semaine dernière dans la Copa del Rey.

Alors que la séquence de 21 matchs sans défaite toutes compétitions confondues s’est terminée jeudi, le Real a toujours une séquence de matches de Liga avec 13 matches sans défaite en championnat. Le club a également remporté ses quatre derniers matches de championnat. Le Real reste en tête du classement.

De l’autre côté, Osasuna n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches à El Sadar. Ils sont actuellement 12e au classement, une place décente dans leur retour en Liga depuis la saison 2016-17.

Ces deux clubs se sont rencontrés en septembre dernier, le Real a remporté ce match 2-0 au Bernabéu. Nous verrons si ce match est différent, le Real Madrid essayant de rebondir après sa première défaite réelle depuis octobre.

Le Real Madrid maintient toujours Eden Hazard hors de l’équipe. Rodrygo et Brahim ne sont pas non plus disponibles. James est blessé à la hanche. Marco Asensio n’est toujours pas blessé. Gareth Bale est enfin revenu dans l’équipe.

Osasuna sera privé de Chimy Ávila, qui est absent le reste de la saison avec une rupture du ligament croisé.

Le défenseur central Aridane Hernández est suspendu pour ce match et pour Osasuna.

Osasuna

Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Estupiñan; Moncayola, Brasanac; Ibañez, Rubén García, Torres; Cardona

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Valverde, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema

Courtois, Carvajal, Varane, Mendy, Modric et Casemiro n’ont pas tous participé à la défaite contre la Sociedad. Nous verrons probablement la plupart, sinon la totalité, de ces joueurs commencer contre Osasuna.

Mendy reprendra probablement le poste d’arrière gauche comme il l’a fait récemment en Liga. Malgré un but marqué, Marcelo était assez affreux défensivement jeudi. Casemiro et Varane étant de retour dans l’alignement devraient également aider grandement sur l’aspect défensif du ballon.

Vinicius a eu un gros match contre la Sociedad, il a donc gagné un nouveau départ aux côtés de Benzema. Il est probablement peu probable que Bale démarre, donc Zidane peut monter de deux en haut à moins qu’il ne veuille vraiment démarrer Vazquez également.

Osasuna — Real Madrid 0-3

Le Real Madrid n’a pas encaissé de but lors de ses deux derniers matches de championnat. De même, Osasuna n’a pas concédé de but lors de ses deux derniers matches à domicile en Liga. Ils n’ont pas gardé trois draps propres d’affilée à la maison depuis la saison 2011-12.

Ce sera un match intéressant pour le Real. Ils doivent répondre après avoir été éliminés de la Copa del Rey. Ils voudront également continuer à tourner à plein régime en Liga, car ils n’ont pas vraiment raté un battement et doivent continuer à gagner pour rester au top.

Osasuna peut forcer un résultat sur son adversaire. Ils ont bien fait à domicile les deux derniers matches pour garder les draps propres. Cependant, ils n’ont concédé qu’un but de moins qu’ils n’ont réellement marqué cette saison. Ils ont juste perdu 3-1 contre Villarreal le week-end dernier.

Perdre Ávila, qui est leur attaquant partant et meilleur buteur, pour la saison il y a quelques semaines leur fait beaucoup de mal. Ils comptaient beaucoup sur lui et il était à égalité au cinquième rang des marqueurs de la ligue avec neuf buts.

Le fait d’avoir plusieurs clés défensives dans la formation de départ devrait les faire basculer en termes de faveur dans ce match. Ils n’ont probablement pas encaissé quatre buts comme ils l’ont fait contre la Sociedad. Mais, ils doivent être prudents ici sur la route et ne pas prendre Osasuna à la légère.

Le Real Madrid a besoin d’une victoire sur la route à Pampelune s’ils veulent garder leur avance sur Barcelone et poursuivre leur séquence de Liga ce week-end.