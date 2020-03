Osasuna et Eibar rejoignent Valladolid rejetant les tests de LaLiga pour

Le Real Valladolid, le Club Atlético Osasuna et la Sociedad Deportiva Eibar ont décidé de rejeter les tests de coronavirus La Liga met à la disposition des clubs de football professionnels, garantissant qu ‘”il y a plus de groupes dans le besoin” qui ne sont pas diagnostiqués en raison d’un manque de preuves en santé publique.

18/03/2020 à 20:35

CET

sport.es

Valladolid, qui a annoncé la mesure par le biais de David Espinar, directeur du cabinet présidentiel et porte-parole institutionnel du club de pucelano. “Il est vrai que LaLiga nous les a mis à disposition, mais nous ne les avons pas fait pour des critères médicaux et sociaux”, a-t-il déclaré mercredi.

“Aucun joueur ne présente de symptômes et nous pensons qu’il existe des groupes qui en bénéficient beaucoup moins et qui ont plus de besoins. Ce sont eux qui devraient avoir la priorité “, a ajouté le manager de Blanquivioleta, qui en a profité pour expliquer que le Real Valladolid est favorable à” la fin de la compétition “à chaque fois, comme il l’a expliqué ce mardi. Luis Rubiales, président de la RFEF.

Osasuna et Eibar ont également fait don de leurs tests. Le Navarrais l’a confirmé par Canal Fran, directeur général du club, qui a apprécié “détail“de la Liga, mais ils pensent qu’il est approprié de les donner.” Nous avons pris cette décision sur la base de l’humilité et du bon sens. D’abord parce que nous considérons qu’à l’heure actuelle, il n’est pas clair quel est l’horizon pour revenir à nouveau dans la compétition “, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision Mega.

“Cela signifie qu’en ce moment, les footballeurs et nous tous qui participons au Club Atlético Osasuna sont des citoyens normaux et ordinaires et nous n’avons aucun privilège.. Pour cette raison, nous comprenons qu’il est préférable d’utiliser tout type de test sur quiconque est affecté par les symptômes et qui est un groupe à risque “, a-t-il déclaré.

De même, la Société sportive d’Eibar a rejeté les tests et les a donnés au service de santé basque. Le club a expliqué que ses joueurs, les membres du personnel d’entraîneurs et le conseil d’administration ne présentent pas de symptômes de la maladie.

RUBIALES REMERCIE LE DON

Le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a publiquement remercié le don des clubs espagnols à la santé publique afin que les tests de coronavirus soient utilisés par les patients qui en ont besoin.

“Merci aux clubs d’avoir fait don au service de santé espagnol des tests COVID19 selon la demande du RFEF. C’est un moment de solidarité et de réflexion sur les plus démunis. Rejoignez-nous et rendez également vos résidences accessibles à nos soins de santé “, a-t-il écrit sur Twitter.