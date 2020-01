Osasuna, nouvelle destination pour Enric Gallego?

Le joueur ne compte pas pour Bordalás et la passe à Espanyol n’a pas été finalisée. Maintenant, son arrivée pourrait être imminente et compléter Chimy Ávila.

Les rumeurs continuent sur le marché des transferts et cette fois, les yeux pointent sur Getafe et Osasuna avec Enric Gallego comme protagoniste. L’attaquant vétéran a plusieurs offres pour les deuxièmes équipes mais il veut continuer en premier. Bordalás ne l’a pas et son départ est déjà donné comme un fait.

Osasuna s’intéresse à Enric Gallego, attaquant de Getafehpsps: //t.co/GK2wputJuS pic.twitter.com/TxWT578Qet

Il attendait Espanyol pour aller avec tout le monde avec sa signature, mais l’option Raúl de Tomás a bouleversé les plans. L’option d’Osasuna apparaît désormais comme une bouée de sauvetage pour le galicien. La boîte rougeâtre le verrait comme un complément parfait au Chimy, un attaquant corpulent, opportun et expérimenté.