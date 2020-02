Osasuna vs Real Madrid LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 23 Liga Española 2019-2020

Bon match nous attend ce dimanche 9 février le 23ème jour de la Ligue espagnole 2019-2020, quand il Osasuna Cherchez à profiter de votre statut local pour tenter de surprendre en ayant à recevoir un Real Madrid qui vient blessé, mais forcé de garder la victoire lors de sa visite au Stade El Sadar.

Comment les équipes arrivent

L’image de Osasuna Il a réalisé une excellente saison en combattant dans une demi-table loin de la zone de relégation qui est son objectif principal, car en 22 jours, ils ajoutent 6 victoires, 10 nuls et ont été battus à 6 autres occasions, alors à la maison, ils vont pour tout .

Les Rougeâtre ils viennent d’une défaite difficile le jour dernier quand je dois visiter Villarreal étant battu 3-1 même si Aridane Hernández Il avait mis le tirage momentané en commençant la deuxième période.

De son côté, le Real Madrid Il mène une excellente campagne qui les a placés parmi les grands favoris du titre. Le dernier jour, ils ont réussi à battre l’Atlético de Madrid 1-0 pour se placer avec 14 victoires, 7 nuls et n’ont pratiquement pas été battus une seule fois.

Les Meringues ils viennent d’un coup très dur au milieu de la semaine où ils ont été éliminés dans le Copa del Rey s’incline 3-4 contre la Real Sociedad malgré les buts de Marcelo, Rodrygo et Nacho Fernández.

Les deux Osasuna comme la Real Madrid ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux ont pour mission de gagner pour continuer dans la course à leurs objectifs; dans le tableau général on retrouve les Rojillos en onzième position avec 28 points, tandis que les Merengues sont leaders avec 49 unités dans ce Ligue espagnole.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 25 septembre lors du premier tour de la campagne au Santiago Bernabéu. Dans ce choc, le Meringues ils ont réussi à remporter la victoire 2-0 avec des dizaines de Vinicius et Rodrygo.

Time and Channel Osasuna vs Real Madrid

Le jeu entre Osasuna vs Real Madrid il sera joué à 16h00, 16h00 heure locale en Espagne; aux États-Unis, il commencera à 7 h 00 dans le Pacifique et à 10 h 00 dans l’est. Les autres horaires sont:

Mexique Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador: 9h00

Colombie, Panama, Pérou et Equateur: 10h00

Bolivie et Venezuela: 11h00

Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay et Brésil: 12h00

Diffusion de la fête Real Madrid vs Osasuna LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne beIN LaLiga En Espagne; au Mexique et en Amérique centrale, ce sera par SKY Sports, en Amérique du Sud par ESPNaux États-Unis, vous pouvez le voir en beIN Sports. En ligne, vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et à travers la page de La Ligue qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Osasuna vs Real Madrid LIVE

La table est donc servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes de haute qualité qui arrivent déterminées à remporter la victoire qui leur permet de franchir une étape dans la lutte pour leurs objectifs. Dans les prévisions, Meringues ils sont les favoris pour remporter le triomphe de leur plus grande hiérarchie et qualité, mais ils arrivent battus et Rougeâtre Ils vont essayer de surprendre. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Osasuna vs Real Madrid.

