OSC Lille 1-0 Stade Rennes

Il Lille a ajouté trois points à son casier après avoir gagné 1-0 contre Stade Rennes ce mardi à Stade Pierre Mauroy. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il OSC Lille Il est arrivé au jeu avec un moral renforcé après avoir remporté la victoire 1-2 contre Racing Strasbourg. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Stade Rennes est venu de battre 3-2 à domicile à FC Nantes lors du dernier match organisé. Après le résultat obtenu, l’ensemble lillois est quatrième, tandis que le Stade Rennes Il est troisième à la fin du match.

02/04/2020

À 21:06

CET

SPORT.es

Le match a commencé de façon imbattable pour lui OSC Lille, qui a créé le lumineux dans le but de Loic Remy quelques minutes seulement après le bip initial, à la minute 4, terminant la première moitié avec un score de 1-0.

Aucune des équipes n’a eu de chance pour le but en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé avec un résultat de 1-0.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de Lille a donné accès à Luiz Araujo et Xeka pour Loic Remy et Jonathan Bambatandis que le Stade Rennes a donné son feu vert à Romain Del Castillo, Adrien Hunou et Lucas Da Cunha pour Rafinha, Yann Gboho et Flavien Tait.

L’arbitre avertit Jonathan Ikone, Loic Remy et Renato Sanches par le Lille et à Hamari Traore par l’équipe rennais.

Avec ces trois points, le Lille Il s’est classé quatrième avec 37 points, au lieu d’avoir accès à la Ligue Europa, tandis que l’équipe dirigée par Julien Stephan Il était à la troisième place avec 40 points, en position de Ligue des Champions, à l’issue du duel.

Le lendemain OSC Lille sera mesuré avec le SCO Angers, tandis que l’équipe Rennais jouera son match contre Brest.

Fiche techniqueOSC Lille:Mike Maignan, Zeki Celik, José Fonte, Gabriel Magalhaes, Reinildo Mandava, Loic Remy (Luiz Araujo, min. 68), Benjamin Andre, Jonathan Ikone, Renato Sanches, Jonathan Bamba (Xeka, min. 87) et Victor OsimhenStade Rennes:Edouard Mendy, Hamari Traoré, Damien Da Silva, Joris Gnagnon, Faitout Maouassa, Rafinha (Romain Del Castillo, min.34), Benjamin Bourigeaud, Eduardo Camavinga, Flavien Tait (Lucas Da Cunha, min.84), Mbaye Niang et Yann Gboho (Adrien Hunou, min. 68)Stade:Stade Pierre MauroyButs:Loic Remy (1-0, min. 4)