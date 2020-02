OSC Lille Stade Rennes

Mardi prochain à 19h00 se jouera le match de la vingt-troisième journée de Ligue 1, qui mesurera le Lille et à Stade Rennes dans le Stade Pierre Mauroy.

Il OSC Lille il fait face à la réunion du vingt-troisième jour avec des esprits renforcés pour canaliser une course positive après avoir remporté son champ par un score de 1-2 à Racing Strasbourg dans le Stade de La Meinau, avec tant de Victor Osimhen et Gabriel Magalhaes. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 10 des 22 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 26 points pour et 25 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Stade Rennes il a remporté la victoire contre FC Nantes lors de leur dernier match de la compétition (3-2), avec des buts de Rafinha et Benjamin Bourigeaud, il vise donc à profiter de l’inertie gagnante dans le fief de OSC Lille. À ce jour, sur les 22 matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté 12 avec 29 buts en faveur et 21 contre.

Concernant les résultats en tant que local, le OSC Lille Il a un bilan de huit victoires, une défaite et deux nuls en 11 matchs joués dans son domaine, chiffres indicatifs qu’il obtient un bon bagage de points dans son stade. Aux sorties, le Stade Rennes Il a remporté cinq fois et a fait match nul à trois reprises en 11 matchs, il devra donc se montrer sérieux en duel avec le OSC Lille Prendre la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Pierre Mauroy, résultant en 16 victoires, deux défaites et sept nuls en faveur de OSC Lille. La dernière rencontre entre le Lille et le Stade Rennes Dans cette compétition, il s’est joué en septembre 2019 et s’est terminé dans les tableaux (1-1).

Actuellement, le Stade Rennes Il se place en tête du classement avec une différence de six points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, occupent la quatrième place avec 34 points au classement. De son côté, l’équipe visiteuse compte 40 points et se classe troisième de la compétition.