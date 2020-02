Oscar 2020: Bong Joon Ho remporte l’Oscar du meilleur réalisateur avec Parasite | Corée du Sud | États-Unis | Oscars | Hors-jeu

Mis à jour le 02/10/2020 à 00:25

Bong est venu droit au Oscar 2020 et avec de grands espoirs, et sa nuit a commencé fort. Parasite a remporté le prix Meilleur scénario originalet des trophées ont été remis au réalisateur Bong Joon Ho et son co-auteur, Han Jin Won.

Comme l’a dit un grand homme, les Oscars sont une cérémonie “très locale”, mais toujours amicale Réalisateur Bong Il semblait complètement surpris par le moment après avoir gagné Corée du sud son premier Oscar. Il a goûté sa première victoire de la nuit, et maintenant nous pouvons nous souvenir du moment d’émotion de Bong, regardant un gif de lui rire chaleureusement à son trophée, puis le suivant avec un autre gif de lui inspectant l’homme doré et regardant la pièce.

Pour dire la vérité à beaucoup, j’étais convaincu que tant de Parasite comme Bong Joon ho ils donneraient une grande surprise dans ce gala de remise des prix de la Oscar 2020.

A cette occasion, pour la troisième fois, ce directeur emmène avec lui son troisième Academy Award comme meilleur réalisateur, laissant derrière eux les grands reconnus Scorsese et Tarantino qui ont eu une grande feuille de route dans l’histoire de Oscar.

Quelques mots d’un gagnant… #Oscars pic.twitter.com/q6rt98eC2y

– The Academy (@TheAcademy) 10 février 2020