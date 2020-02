Oscar 2020 | Candidats | Date | Heure | Chaînes dans le monde | Où voir les Oscars | Oscars 2020 | tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux Oscars | Prédictions | Oscars 2020 | Académie des arts et des sciences du cinéma | Meilleur film 2019 | Meilleur acteur | Meilleur réalisateur | États-Unis | Hollywood | PHOTOS | VIDÉOS | Hors-jeu

La livraison de Oscar 2020, sans aucun doute, c’est la célébration la plus acclamée du septième art et attendue par les cinéphiles à venir avec d’excellents films pleins d’action et de bon goût, les mêmes qui sont enregistrés dans la rétine et l’histoire du film du spectateur.

Chaque année, de différentes parties du monde, il y a plus les films qui sont sortis et mis à l’œil des critiques de cinéma.

Beaucoup de les films Ils sont destinés uniquement au divertissement public, mais beaucoup d’autres étaient destinés à être des pièces avec des aspects techniques bien entretenus et un récit fait à la perfection, avec l’objectif clair qu’il est de pouvoir atteindre sans aucun doute nomination dans les Prix ​​Oscar.

Ce gala du Oscar 2020 Vous avez déjà votre liste de nominations officiellesNous pensons que ce sont des films qui ont eu d’excellentes critiques, et il convient de noter que certains ont parfois remporté un prix avant cette célébration.

Les Oscars 2020 se rapprochent du début.

Toujours le Prix ​​Oscar Ils se sont caractérisés en choisissant parmi les sorties de l’année précédente une liste de sélections des mieux les films et ainsi récompenser le considéré “Le meilleur film”.

Bien que nous ne pouvons pas laisser cela de côté, il n’est pas prix à meilleurs films mais aussi à ceux qui rendent possible la création du film, y compris depuis sa scénariste jusqu’à ce que son meilleur acteur de soutien.

La création de Prix ​​Oscar c’est arrivé dans le année 1929 pour la Académie des arts et des sciences cinématographiques et celui-là 2020 année la célébration de la édition 92.

Tout est prêt pour Prix ​​Oscar 2020? Dans cet article, nous passerons en revue tout ce qui se passera dans la prochaine édition de l’événement, de la date, du lieu et des nominés aux questions les plus posées sur l’événement

O AND ET QUAND SERA L’OSCAR 2020?

Les Oscars, Les Oscar 2020 aura lieu le samedi 9 février 2020. Il se déroulera dans le classique Théâtre Dolby de Hollywood, Los Angeles, Californie, dans États Unis.

COMMENT VOIR L’OSCAR 2020?

Oscars 2020: les 31 films du reste de l’année qui pourraient prendre une statuette (Photo: ABC)

La chaîne ABC vous avez les droits de transmission exclusifs sur États Unis. Dans le cas de Royaume-Unisera le Canal Sky qui aura les droits de retransmission comme en 2019.

Pour L’Europe et Amérique latine, TNT (avec traduction espagnole) et Série TNT (en langue originale) seront les chaînes qui diffuseront la cérémonie de remise des prix 2020, que cette année, ils n’auront pas de présentateur officiel ni de présentateur.

Y AURA-T-IL UN PRÉSENTATEUR À L’OSCAR 2020?

Si la cérémonie se poursuit sans présentateur, aura-t-elle le même succès que l’an dernier? (Photo: le courrier)

Les Oscars 2019 Ils ont eu une grande controverse. Des personnages comme Hugh Jackman, Justin Timberlake, Sandra Bullock et Jimmy Kimmel ils ont rejeté ce travail et après la démission deKevin Hart Ils n’ont pas pu en trouver un autre pour remplacer leur poste.

La dernière fois que Oscar ils n’avaient pas de présentateur était 1989, séquence qui a été interrompue 2019. Pour ces Oscar 2020Il n’a pas encore été confirmé s’il y aura un présentateur officiel jusqu’à présent, mais certains indicateurs pourraient répondre à cette question.

En ce qui concerne l’année dernière, le fait que la cérémonie n’ait pas eu de présentateur a été considéré comme une amélioration, car il y a eu une augmentation d’un 12% de vues annuelles dans États Unis, donc la chaîne de ABC Entertainment Je pourrais encore prendre cette décision.

“Nous ne jouons pas avec le format, nous faisons de notre mieux”, a-t-il déclaré. Karey Burke, le chef de la chaîne de télévision en mai 2019. Finalement, l’Académie a annoncé que cette année, elle n’aura pas de présentateur.

COMBIEN DE CATÉGORIES Y AURA-T-IL ET QUI POURRAIENT GAGNER OSCAR 2020?

Les Oscars auront lieu le dimanche 9 février au Dolby Theatre de Los Angeles, Californie. (Photo: .)

Pour cette nouvelle édition de Oscar 2020, il y aura un total de 24 catégories, les mêmes qui ont continué à occuper une place dans la cérémonie pendant quelques années sans inclure les prix spéciaux:

Meilleur film Meilleur film d’animation Meilleur film non anglophone Meilleur acteur Meilleur acteur de soutien Meilleure actrice Meilleure actrice d’acteur Meilleure chanson originale Meilleur court métrage d’animation Meilleur court métrage de fiction Meilleur réalisateur Meilleure conception de la production Meilleure conception de costumes Meilleur documentaire court Meilleur meilleur documentaire Meilleurs effets visuels Meilleur scénario original Meilleur scénario original meilleur assemblage

Parmi les favoris, Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino et Rocketman de Dexter Fletcher ce sont les meilleures options qui ont été vues en parlant des prédictions, mais il a été Il était une fois à Hollywood qui a réussi à inscrire les nominés de la catégorie des meilleur film. Auriez-vous assez pour gagner figurine en or dans les Oscar 2020?

Maintenant, en mentionnant les réalisateurs, d’une part nous avons Tarantino attend toujours le Académie Je l’ai récompensé pour ses films de renom et de l’autre nous avons Scorsese qui cherche également à être reconnu à nouveau meilleur réalisateur comme il l’a fait à d’autres occasions. Sans creuser bien au-delà, nous voyons ici deux grands prétendants à meilleur réalisateur Qui sera le grand gagnant du concours?

Tous deux considérés comme de grands réalisateurs, lequel aura le record gagnant cette année? (Photo: latercera.com)

QUELS SONT LES CANDIDATS ET QUEL EST LE CALENDRIER DES PRIX OSCAR 2020?

Ils sont prêts nominations officielles pour les Oscar 2020. Ensuite, nous partagerons les nominations et un petit calendrier des dates importantes de l’événement qui sont encore disponibles avant le grand soir de célébration, ainsi qu’une feuille de route pour continuer jusqu’à l’événement:

Du 23 janvier au 2 février: Festival du film de Sundance

Samedi 25 janvier: Prix ​​DGA

Dimanche 26 janvier: Screen Actors Guild Awards

Dimanche 26 janvier: Grammy Awards

Lundi 27 janvier: Nominés aux Oscars

Dimanche 2 février: Prix ​​BAFTA

Dimanche 2 février: Super Bowl LIV

Vendredi 7 février: Déjeuner des Prix des Publicistes ICG

Samedi 8 février: Film Independent Spirit Awards

Dimanche 9 février : Oscars