Oscar 2020 | Meilleur acteur dans un second rôle | Prédictions | Gagnants possibles de la figurine | Oscars | Cinéma | Hollywood | États-Unis | Brad Pitt | Al Pacino | Tom Hanks | Joe Pesci | Taika Waititi | Anthony Hopkins | PHOTOS Hors Côté

Oscar 2020 ils seront à nouveau l'événement le plus cité de l'histoire de septième art. Cette cérémonie est chargée de rassembler les meilleurs manifestés dans les meilleurs films, les meilleurs acteurs les réunissant en une nuit pour honorer les premières de l'année précédente. Maintenant, tout se prépare pour le prochain gala, ce sera le Prix ​​Oscar 2020 qui se tiendra à Février 2020.

Oscar 2020le Académie des arts et des sciences du cinéma cette année, il avait un record de 93 films pour atteindre le quintette tant attendu des nominés. La campagne pour obtenir une nomination est sans aucun doute payante, le soutien des distributeurs est perçu comme étant présent lors de cérémonies, dîners et autres événements qui contribuent sans aucun doute à la réalisation de la sélection.

Oscar 2020, L'une des catégories à attribuer à ce gala sera celle de meilleur acteur de soutien, on attend beaucoup de ceux qui pourraient être récompensés dans cette catégorie. Nous pensons certainement que cela ne fera pas exception à la présentation de grands acteurs avec des performances à la hauteur de cet événement.

Apprenons à connaître certaines des options les plus populaires qui pourraient être les nominés pour gagner le célèbre figurine en or dans les Oscar 2020.

QUI GAGNERA OSCAR 2020 DU MEILLEUR ACTEUR SECONDAIRE?

BRAD PITT – IL ÉTAIT UNE FOIS À HOLLYWOOD

Gagnant d'un Oscar du meilleur producteur avec 12 ans d'esclavage. (Photo: variété)

Brad Pitt, on considère en fait qu'il a déjà un Oscar sous la manche, puisqu'il était le producteur du meilleur film gagnant, "12 ans d'esclavage", mais il n'en a jamais remporté un pour le meilleur acteur. Pitt Il a été nominé trois fois, mais apparemment cela n'a pas été suffisant.

Ce sera que maintenant en se joignant à Quentin Tarantino le destin de l'acteur peut-il être inversé?, si l'on interprète Cabine de falaise dans Il était une fois à Hollywood, on peut dire que Brad Pitt Il a eu les meilleures critiques de sa carrière.

Il a joué le rôle sans aucun effort et a donc été considéré comme le MVP du film Certaines critiques vous ont fait sentir que même Leonardo Dicaprio il était un peu éclipsé par le rôle joué par Pitt.

Brad Pitt Il a reçu des notes élevées pour sa haute performance dans Ad Astra afin que l'acteur puisse terminer cette année avec son premier Oscar agissant.

AL PACINO – L'IRISHMAN

Al Pacino est l'un des acteurs les plus réussis de tous les temps. (Photo: le point)

Al Pacino Il est l'un des acteurs les plus réussis de tous les temps, mais même ses plus grands fans ont admis qu'il avait fait des choix suspects dans sa carrière. Il semblait que ses idées de gloire avaient été abandonnées, mais Pacino a commencé à exciter à nouveau les cinéphiles avec leur performance sous la direction de Jimmy Hoffa dans L'Irlandais.

Il est prévu que L'Irlandais être un concurrent important dans tous les domaines, et si c'est l'un des films préférés définitifs, il est probable que Al Pacino être récompensé en plus.

Comparé à certains avantages et critiques qu'il a reçus Pitt ils en font une très bonne compétition pour Al Pacino, mais l'académie a aimé donner aux anciens combattants ce qu'on appelle "Oscar " pour "réalisations professionnelles " comme un moyen de rémunérer et d'honorer tout le travail des acteurs.

Cela ne signifie pas que peut-être Pitt Ne mérite pas de gagner en tant que meilleur acteur de soutien, mais c'est quelque chose qui doit être pris en compte lors de la tentative de prédire cette catégorie. Est-ce qu'Al Pacino remportera cette catégorie dans le Oscars 2020?

TOM HANKS – UNE BELLE JOURNÉE DANS LE QUARTIER

Tom Hanks a réalisé un exploit rare de remporter 2 Oscars consécutifs en 1993 et ​​1994. (Photo: la bobine)

Tom hanks a réalisé un exploit rare de remporter 2 Oscars consécutifs en 1993 et ​​1994 avec "Philadelphie et Forrest Gump" et après cela, il n'a été nommé que deux fois depuis lors.

Sa plus récente reconnaissance remonte à 2000 pour Jeter, malgré avoir accumulé d'excellentes performances après ce drame. Beaucoup ont été surpris lorsque l'académie n'a pas reconnu Tom hanks pour son travail dans "Capitaine Phillips " de 2013, l'un des trois nominés au meilleur film qui a joué au fil des ans.

Votre rôle dans Une belle journée dans le quartier Je pourrais changer tout ça. Dans le film, Hanks joue la personnalité bien-aimée de la télévision Fred Rogers, sans doute une combinaison parfaite entre l'acteur et le rôle que presque tout le monde semblait approuver.

Il fut un temps où beaucoup pensaient que Hanks il serait le meilleur acteur de ce film, mais à son tour Rogers C'est un rôle secondaire. Le film parle plus du journaliste Lloyd Vogel et comment il a changé sa vie après sa rencontre Rogers.

JOE PESCI – L'IRISHMAN

Il a quitté la retraite pour travailler à nouveau avec son collaborateur Scorsese. (Photo: boucleur)

Lorsque vous quittez la retraite pour travailler avec votre collaborateur Scorsese de nouveau, Pesci Il n'a pas perdu son rythme. Dans L'irlandais, vainqueur d'un single Oscar, interprète Russell Bufalinole gangster qui recrute Frank Sheeran dans son opération criminelle. Les critiques irlandais ont déclaré que Pesci Il est très réservé sur le papier, montrant un côté différent de sa gamme d'acteurs. Comme Pacino, est le meilleur travail qu'il a fait depuis longtemps.

La situation ici est que Pesci finir par diviser les votes avec Pacino, ou vous pourriez être complètement éclipsé par votre co-star. Netflix C'est également un facteur à considérer ici. Le géant de la transmission a de nombreuses opportunités dans son assiette concernant la campagne de Oscaret ils devront peut-être prendre des décisions difficiles sur les priorités. Selon toute vraisemblance, ils feront pression pour Pacino et Pesci Entrez initialement.

Mais à mesure que la saison évolue, l'un pourrait émerger sur l'autre comme un candidat plus viable. En outre, Netflix il a aussi d'autres films comme Histoire de mariage et Les deux papes Ils peuvent essayer de s'effondrer dans la carrière de meilleur acteur de soutien, il sera donc fascinant de voir comment tout se développera.

TAIKA WAITITI – JOJO LAPIN

Si Jojo Rabbit est le film préféré, il semble que Waititi pourrait se retrouver avec plusieurs nominations. (Photo: 35 mm)

Lauréat Choix du public du festival international du film de Toronto, Jojo Rabbit Cela ressemble au genre de film qui sera diffusé pendant toute la saison des récompenses. Il est l'un des principaux prétendants à la meilleur film, pourrait faire du bruit dans la catégorie meilleur réalisateur et on pourrait dire qu'il est le leader du meilleur script adapté.

Alors que certains critiques croient que cette satire anti-haine n'est ni cinglante ni audacieuse comme elle aurait pu l'être, c'est toujours un projet très audacieux à entreprendre immédiatement après être devenu un nom familier pour faire un film de Marvel Cela plaît à la foule. Waititibien sûr, est également en face de la caméra pour Jojo Rabbit, interprétant une version fictive de Adolf Hitler.

Ouais Jojo Rabbit c'est le film préféré, il semble que Waititi Je pourrais finir avec plusieurs nominations, même pour sa performance. Selon les avancées, son tour semble être beaucoup plus comique que les autres dans le film, ce qui peut nuire à ses perspectives de récompenses.

JOHN LITHGOW – BOMBSHELL

Lithgow comme Roger Ailes a été cité dans la critique comme quelqu'un qui pourrait être en compétition pour un prix en tant qu'acteur de soutien. (Photo: indiewire)

Jusqu'à il y a quelque temps, Bombshell C'était l'un des principaux endroits sans être vu. Mais maintenant qu'il a été projeté, le verdict va certainement être un candidat à la Oscar. Une grande attention a été accordée au trio d'actrices au centre du film: Charlize Theron et Nicole Kidman et Margot Robbie.

Les principales dames cherchent à faire bouger les choses dans leurs catégories, mais ils ne sont pas seuls à offrir de solides performances. Lithgow comme Roger Ailes Il a été cité dans la critique comme quelqu'un qui pourrait être en compétition pour un prix en tant qu'acteur de soutien.

Comme les spectateurs, l'académie ne peut jamais résister à un rôle de méchant bien fait et Roger Ailes ce sera sûrement l'un des personnages de cinéma plus vil et méprisable dans 2019. Dans les brèves minutes de la bande-annonce complète, Lithgow C'est une présence intimidante qui peut rendre les gens incroyablement mal à l'aise avec seulement quelques mots. Sera-ce suffisant pour vous John lithgow obtenir le prix dans le Oscar 2020?

ANTHONY HOPKINS – LES DEUX PAPES

Hopkins a remporté un Oscar pour sa célèbre interprétation de Hannibal Lecter dans Silence of the Lambs. (Photo: Heyuguys)

D'après ce que nous pouvons voir, Netflix Vous pouvez avoir une tonne de prix assurés, et une offre qui cherche à participer est Les deux papes, qui relate les efforts de Benoît XVI et le papa Francisco pour forger un avenir pour l'Église catholique. Projeté dans certains des festivals d'automne, Les deux papes Il a reçu des éloges critiques généralisés, plaçant le film dans une très bonne position.

Bien que le film ne soit pas "assez grand" souhaitez obtenir une nomination pour la Meilleur film, beaucoup croient qu'il a ce qu'il faut pour obtenir quelques assentiments clés. En particulier, le duo dynamique de Jonathan Pryce et Hopkins Il est en course dans leurs catégories de performances respectives.

Hopkins a remporté un Oscar pour sa célèbre interprétation de Hannibal Lecter dans Silence des agneauxet a été nominé trois fois de plus, mais aucun depuis 1997. Bien qu'il fasse un excellent travail à Les deux papes, peut faire face à une montée. Comme indiqué ci-dessus, Netflix Il y a beaucoup de candidats possibles, ce qui signifie qu'ils doivent prendre des décisions difficiles sur ce sur quoi ils se concentreront pendant la campagne.