Oscar 2020: pour gagner de l’argent en prédisant les gagnants du concours | N ° 92 | Paris sportifs | Viral | TNT | LIVE Oscar Awards | Le Joker | L’Irlandais | 1917 | Pérou | Chili | Mexique | Argentine Viral

Tous les yeux du monde se concentreront ce dimanche soir pour assister à la Prix ​​Oscar. Ce sera l’édition N ° 92, où des films comme ‘Le joker»,«L’Irlandais’,’1917′, Entre autres, cherchera à remporter le prix du meilleur film de l’année.

Cependant, un page Les paris sportifs vous permettent de gagner de l’argent si vous gagnez le gagnant dans les différentes catégories. Par exemple, ‘Le Joker’Payez 10,00 semelles au cas où vous gagneriez. Autrement dit, si vous misez 20 semelles pour faire le film de Todd Phillips gagner, vous pourriez prendre le prix S /. 200,00

1917 – 1,40

Parasite – 4,00

Il était une fois à Hollywood – 9h00

Joker – 10h00

L’Irlandais – 70,00

Jojo Rabbit – 80,00

Petites femmes – 150,00

Histoire de mariage – 100,00

Ford contre Ferrari – 250,00

Les paris sont de plus en plus présents dans le monde du divertissement, et ce type de faits le prouve. Il convient de noter que ce n’est pas la première fois qu’il est donné, car il y a quelques mois, des paris liés ont été faits sur différentes pages à la fin de Dragon Ball Super.

Que pensez-vous de ce genre de nouvelles? Il y a beaucoup de gens qui aiment ce type de paris, qui misent de faibles montants et finissent par gagner une bonne somme d’argent. A vous de parier ou non.

