Oscar 2020 via TNT LIVE ONLINE 1 Catégories | Candidats | Gagnants | Films et tout sur les Oscars | Comment | Où et à quelle heure pour voir les Oscars 2020 | Cinéma | Hollywood | Horaires et canaux de transmission hors ligne

En ce moment, les Oscars 2020 ils ne sont qu’à quelques heures, ce qui signifie que le temps est compté avant l’annonce des nominations. Oscar et pour voir tous les films principaux, comparer toutes les performances principales et analyser toutes les races clés.

Sur le gala du Oscar 2020, nous avons collecté toutes nos informations obtenues avec effort et recherche. Dans cette information, nous avons les nominés. On ne sait pas qui seront les gagnants.

Découvrez les détails de ce grand gala du cinéma qui rassemble les grandes stars du médium et récompense le meilleur du cinéma de l’année précédente, petit à petit nous nous mettrons à jour pour leur donner la couverture complète du grand événement.

CATÉGORIES DANS L’OSCAR 2020

Meilleur film Meilleur film d’animation Meilleur film non anglophone Meilleur acteur Meilleur acteur de soutien Meilleure actrice Meilleure actrice d’acteur Meilleure chanson originale Meilleur court métrage d’animation Meilleur court métrage de fiction Meilleur réalisateur Meilleure conception de la production Meilleure conception de costumes Meilleur documentaire court Meilleur meilleur documentaire Meilleurs effets visuels Meilleur scénario original Meilleur scénario original meilleur assemblage

NOMINÉ À L’OSCAR 2020

Y AURA-T-IL UN PRÉSENTATEUR À L’OSCAR 2020?

Oscar 2017: sachez qui sera l’hôte de la cérémonie

Il n’y aura pas de présentateur. Les 92 Récompenses suivra les étapes de 91, qui fut le premier à 30 ans de ne pas avoir de présentateur. Le comédien et acteur Kevin Hart Il avait été initialement réservé pour être l’hôte l’année dernière, mais a démissionné après une réaction publique aux messages homophobes qu’il avait publiés sur Twitter.

Ces dernières années, le programme a été présenté par Jimmy Kimmel, Chris Rock et Neil Patrick Harris. Dans 2019, une gamme variée d’invités a démontré une bouffée d’air frais, en particulier le trio comique de Tina Fey, Maya Rudolph et Amy Poehler. Avec une gestion correcte de la scène et des performances musicales attrayantes, un Oscar Aucun hôte ne peut offrir la moitié du drame mais doubler le divertissement.

O,, COMMENT, QUAND ET À QUELLE HEURE POUR VOIR OSCAR 2020?

Oscar 2020 LIVE par TNT et Latina Academy Awards.

Les Oscar 2020 aura lieu aujourd’hui, 9 février 2020. La même chose se passera dans le classique Hollywood Dolby Theatre, Los Angeles, Californiedans États Unis.

RÉSEAU TAPIS: Du Oscar 2020 il sera diffusé en direct à partir du signal de E! Divertissement (canal 302 Movistar).

États-Unis (heure de l’Est): 17 hPérou: 17 h 00Mexique: 17 h 00La Colombie: 17 h 00Equateur: 17 h 00Venezuela: 18 h 00Chili: 19 h 00Argentine: 19 h 00Espagne: 23 h 00

CEREMONIE: Le gala sera transmis par le signal de ABC (États-Unis) et TNT (Amérique latine). Dans Movistar, TNT est le canal 102tandis que pour Bien sûr est disponible sur la chaîne 22. Dans Télévision directe, TNT est disponible sur les chaînes 502

États-Unis (heure de l’Est): 20 h 00Pérou: 20 h 00Mexique: 20 h 00La Colombie: 20 h 00Equateur: 20 h 00Venezuela: 21 h 00Chili: 22 h 00Argentine: 22 h 00Espagne: 2 h 00 du lundi 10

EN LIGNE et APRÈS LA FÊTE:

Vous pouvez regarder la cérémonie en ligne Oscar 2020 à travers la plateforme numérique TNT GOtandis que le «After party» organisé par E! Divertissement cette chaîne sera diffusée en direct à partir du signal.

PRÉSENTATEURS ET NUMÉROS MUSICAUX CONFIRMÉS

Comme chaque année, l’Académie avance de son compte de Twitter qui seront les présentateurs des catégories et qui chanteront lors de la cérémonie.

Êtes-vous prêt? @billieeilish montera sur la scène #Oscars pour une performance spéciale! Regardez en direct sur @ABC. pic.twitter.com/CsNmjDD2Bi

– The Academy (@TheAcademy) 29 janvier 2020

En matière de musique, récemment lauréate de plusieurs Grammy Awards, Billie eilish, fournira “une présentation spéciale”, et il est dit qu’elle est liée au segment In Memoriam.

Le compte à rebours final! Voici la dernière série de présentateurs #Oscars. pic.twitter.com/QOVAvRG1eL

– The Academy (@TheAcademy) 3 février 2020

Dans le premier cas, Gal Gadot, Diane Keaton, Keanu Reeves, Timothée Chalamet, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, Zazie Beetz, Will Ferrell, Mindy Kaling, Kelly Marie Tran, Jane Fonda, Tom Hanks, Natalie Portman, Salma Hayek, Brie Larson, Rebel Wilson, Spike Lee et Kristen Wiig sont parmi ceux confirmés pour annoncer les gagnants.

Elton se produira aux #Oscars avec ‘(I’m Gonna) Love Me Again’ de #Rocketman, nominé pour la meilleure chanson originale! 🚀✨

Regardez en direct le dimanche 9 février! pic.twitter.com/SfPmoAt98O

– Elton John (@eltonofficial) 29 janvier 2020

Une autre raison de se brancher! @JanelleMonae donnera une performance spéciale aux #Oscars. Regardez en direct sur @ABCNetwork. pic.twitter.com/okCYRYvt02

– The Academy (@TheAcademy) 4 février 2020

D’autre part, l’Académie a également confirmé que la chanteuse et actrice Janelle Monáe commandera un numéro musical dont les détails ont été conservés, et que Elton john chantera la chanson nominée de Rocketman, “(I Gonna) Love Me Again.”