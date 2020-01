Oscar et la maison des mess à Vigo

L’équipe galicienne a de nouveau laissé échapper deux points dans un match qui a laissé l’image de la confrontation entre Oscar et Pione Sisto sur le banc.

Pione Sisto n’aimait pas que quoi que ce soit soit remplacé au moment du match et il l’a donc dit à son entraîneur. La réaction d’Oscar aux Danois a suscité beaucoup de controverses avec une confrontation publique que les Catalans n’ont pas voulu démentir lors d’une conférence de presse:

Óscar, à propos de Pione: “Quand un joueur est remplacé, personne ne l’aime, mais il n’a pas à le montrer à tout le monde, encore moins à lui, qui il y a deux mois, nous savons tous où il était.

– Grada de Río (@gradaderio) 26 janvier 2020

L’entraîneur a admis qu’il avait déjà pris une mesure disciplinaire avec le Danois bien que ce ne soit pas le seul problème interne auquel le technicien serait confronté. Oscar a admis que Pape était tombé hors de l’appel en raison de problèmes internes et dans les médias, il a placé le milieu de terrain à pied et demi en Angleterre, plus précisément à West Ham.