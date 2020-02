Osella a remis en question sa continuité et Russo est sorti pour le mettre en banque

Le futur Diego Osella semble être en dehors de Columbus. Après la dure défaite subie par le Sabalero contre Boca par 4 à 0, le DT s’est exprimé lors d’une conférence de presse et a laissé entendre qu’il quittera ses fonctions.

“Depuis mon arrivée, nous avons joué six matchs, dont nous avons perdu quatre et en avons attiré deux.”

Aujourd’hui, l’entraîneur rencontrera le président du club, Jorge Vignatti, pour évaluer s’il continue ou non. “Lorsque les résultats ne sont pas donnés, celui qui doit partir est l’entraîneur. Demain, j’aurai un entretien avec le président et nous verrons …”, a-t-il déclaré hier soir.

Cependant, l’un de ceux qui ont Miguel Ángel Russo. L’entraîneur de Boca a embrassé affectueusement Columbus après avoir terminé le match, puis en a parlé à la presse.

“J’ai dit à Osella de continuer à travailler, de ne pas la battre. L’un en tant qu’entraîneur lui souhaite le meilleur”, a déclaré l’entraîneur de Boca en soutien à sa paire de clubs de Santa Fe. à surmonter et bien, les choses que nous disons les entraîneurs en toute confidentialité. “

Columbus jouera la dernière date de la Super League à Cordoue et avant les ateliers le dimanche 8 mars et une semaine plus tard, il commencera à jouer la Super League Cup.