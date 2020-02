Otamendi veut prendre sa retraite dans la Super League argentine

Au défenseur Nicolás Otamendi il a deux ans de contrat avec lui Manchester City de Pep GuardiolaCependant, il y a quelques jours, son représentant a indiqué que le souhait du joueur serait de se retirer Super League argentine avec River Plate.

17/02/2020 à 02:18

CET

Sport.es

Martin Sendoa, représentant du joueur de football, a accordé une interview à Sportia dans laquelle il a assuré que le désir du joueur de football est d’aller à l’armée avec le club millionnaire.

«Il a un contrat et il lui reste encore deux ans dans la ville. Il est bien dans le club, meilleur que l’an dernier et n’interrompra pas son contrat. Après cela, Je pourrais retourner en Argentine et vouloir finir dans la rivière“.

Le défenseur a fait ses débuts en 2008 avec Vélez et de là, il a émigré vers le football portugais avec le FC Porto. Pour 2014, il a participé avec le Atlético Mineiro, bien qu’un an plus tard, il émigre Valence. Depuis 2015, il fait partie du Citoyens, avec qui il a remporté huit trophées.

Avec l’équipe d’Albiceleste, il a eu la chance de participer à deux Coupes du monde: Afrique du Sud 2010 et récemment Russie 2018.