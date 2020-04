MILAN, ITALIE – 31 AOÛT: Lucas Paqueta de l’AC Milan réagit à une occasion manquée de marquer lors du match de Serie A entre l’AC Milan et Brescia Calcio au Stadio Giuseppe Meazza le 1 septembre 2019 à Milan, en Italie. (Photo de Marco Luzzani / .)

Lucas Paquetá a clairement le talent pour réussir. Il est cependant tombé en disgrâce à l’AC Milan et n’est pas un partant régulier. Les Rossoneri ne se qualifiant pas encore une fois pour la Ligue des champions, il faudra vendre lors de la prochaine fenêtre de transfert. Si Paquetá n’est pas dans les plans futurs, comme il semble actuellement, il a de la valeur et d’autres équipes le prendront sûrement.

Où ensuite pour Lucas Paquetá?

Paris Saint Germain

Le PSG a une histoire avec son intérêt pour Milan joueur après joueur. La situation avec le jeune Brésilien n’est probablement pas différente. Leonardo Araújo, anciennement milanais, a repris l’opération pour amener Paquetá à San Siro. Désormais à nouveau directeur sportif du PSG, Araújo suit sûrement ses anciennes idées.

Le côté français a un milieu de terrain solide, mais rien de quoi baver. Tout passe par Marco Verratti, donc si le PSG veut vraiment se hisser au plus haut niveau du football européen, il devrait y accueillir l’idée d’une plus grande créativité. En outre, l’avenir des étoiles attaquantes comme Neymar et Edinson Cavani semble être dans les airs. Paquetá préfère un rôle d’attaquant plus traditionnel et peut combler ce vide.

Juventus

Des rumeurs ont circulé en janvier dernier concernant un échange potentiel entre Paquetá et Federico Bernardeschi entre Milan et la Juventus. Cette décision, si elle devait se produire à l’avenir, ne serait pas une surprise.

Comme le PSG, le milieu de terrain de la Juventus est solide mais pas encore d’élite. Miralem Pjanić dirige l’émission. La Juventus a un talent offensif comparable aux meilleurs, et cela ne sera aidé que par plus de créateurs de milieu de terrain. Bernardeschi, tout simplement, a du talent mais ne remplacera pas Paulo Dybala ou Cristiano Ronaldo. Il est consommable.

Milan est toujours sur le marché pour attaquer les talents, et avec des départs probables cet été, ils embaucheront probablement plus de talents italiens également.

Bayern Munich

Le Bayern Munich accueille habituellement de jeunes talents. C’est pour une bonne raison, car plus souvent qu’autrement, ils en tirent profit. L’Allemagne pourrait être l’endroit idéal pour que Paquetá s’épanouisse dans le potentiel qu’il a montré de temps en temps.

Philippe Coutinho ne reviendra probablement pas au Bayern après cette saison. Cela étant, ils devraient être à l’affût d’un autre milieu de terrain. Il y a beaucoup de talent dans l’équipe du Bayern à ce poste, mais Die Roten est connu pour apprécier la profondeur. Toute demande financière, pour les frais de transfert et les salaires, ne sera pas non plus un problème pour le Bayern.

