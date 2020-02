Où est allé Turin? L’admission de Mazzarri est emblématique

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

© photo par Matteo Gribaudi / Image Sport

Lecce-Turin 4-0 (11 ’Deiola, 20’ Barak, 64 ’Falco, 79’ Lapadula)

“J’ai hâte que ça se termine.” Un aveu amer et sincère signé par Walter Mazzarri qui, à la 65e minute de son match de Turin contre Lecce, murmura ces quelques mots exemplaires à ses proches. L’histoire est signée par le Bordocampisti de Sky et parle d’un technicien sans défense de Turin, presque abandonné face à des preuves qui montrent un pauvre Turin vidé de son âme historique, ainsi que de son talent momentané. Lecce dans ces moments venait de marquer le troisième, beau but de sa soirée avec Filippo Falco et les chiffres en main n’avaient pas l’intention de s’arrêter. Les fantômes de la semaine précédente, traduits de 0-7 Bergame, revenaient immédiatement du placard et c’est aussi pour cette raison que le technicien de la grenade attendait avec impatience la fin de tout, que l’arbitre Rocchi a sifflé la fin.

En effet, malgré la rare demi-heure à jouer, l’entraîneur de San Vincenzo avait déjà compris comment cela se terminerait, il savait que son équipe ne pourrait jamais et ensuite jamais inquiéter ses adversaires après une souffrance continue et imparable qui dure depuis le début du match. Les joueurs sur le terrain semblaient incapables de réagir dès les premiers temps, disons dès le premier but de Deiola. Un retour en arrière clair et inquiétant après les bons signaux vus à San Siro contre Milan en Coupe d’Italie. Ce qui en fait incite la direction à penser au travail accompli et éventuellement à faire par Walter Mazzarri.

MILAN-HELLAS VERONA 1-1 – 13 ‘Pharaons, 29’ Calhagnoglu

Donnarumma 6.5 – Économisez immédiatement sur Verre, sinon il ne parade pas.

Calabre 5.5 – Prend confiance avec le passage des minutes arrivant également à quelques reprises pour tenter la conclusion, aidant la manœuvre offensive ….