Où est-ce que tout s’est mal passé pour Barcelone contre le Real Madrid à El Clasico?

«C’est Mariano Diaz! Le remplaçant a marqué! Le jeu est sûrement terminé maintenant. »

2-0.

C’était fini.

Hier soir, le Barça a été battu 2-0 par une équipe clinique madrilène. Un très difficile à prendre. C’était un jeu intéressant à regarder, néanmoins, avec plusieurs phases distinctes. Il y a eu de curieuses décisions tactiques (de chaque côté), dont certaines ont porté leurs fruits et d’autres non. Quique Setien a commencé avec une composition similaire à celle qui a fait match nul 1-1 au San Paolo, persistant avec Arturo Vidal en tant qu’ailier de fortune et Samuel Umtiti en tant qu’arrière central gauche. Cependant, au lieu d’un 4-3-3, Setien aligna un 4-4-2, avec Arthur et Sergio Busquets au milieu et, curieusement, Frenkie de Jong à gauche. C’était une programmation étrange, sinon entièrement inattendue. À Napoli, le Barça avait été insipide en possession (pas en dehors) et avait eu du mal à créer de l’extérieur. Démarrer quatre milieux de terrain centraux ne signifie pas exactement confiance ou, plus important encore, offre une solution au problème de la largeur. Démarrer Ansu Fati ou Martin Braithwaite aurait aidé, oui, mais il est facile de voir pourquoi ils ont été abandonnés. Ansu a à peine joué au cours des deux dernières semaines et Braithwaite n’a fait qu’une seule apparition de remplacement. Pourtant, démarrer l’un d’entre eux aurait été un risque à prendre.

En parlant de risque, c’est l’aversion apparente de Setien pour lui qui peut nous avoir coûté ce match. Dans ce qui ne peut être supposé qu’une tentative délibérée d’imiter l’approche de Pep Guardiola (lors de la victoire 1-2), Setien a demandé à ses hommes de commencer lentement. Pendant la majeure partie de la première mi-temps, l’équipe a pratiqué la circulation lente, privilégiant le contrôle de la pénétration. Néanmoins, c’est l’homme de Zidane qui a commencé sur le pied avant, épinglant le Barça dans sa moitié de terrain au cours des quinze premiers. Ils semblaient fluides en attaque, Isco dérivant vers l’intérieur de la droite pour ramasser le ballon entre les lignes, aux côtés de Karim Benzema. Vinicius restait large à gauche avec Fede Valverde poussant haut sur le côté opposé, quand Isco se déplaça. Ça marchait. Ils faisaient des incursions constantes, surtout dans les coulisses, attaquant Jordi Alba sur la gauche, espérant une erreur.

Le Barça a commencé à grandir dans le match, cependant, avec des tentatives de rupture sur le comptoir. C’est là que l’équipe a cruellement manqué une Fati ou une Braithwaite. Il y a eu un cas où Arthur a couru vers le but de Madrid tout seul et s’est retrouvé en 1c1. Il a cependant été obligé de tirer car il n’y avait pas de coureurs à côté. Leur plus grande opportunité est venue à la 21e minute. Un Alba très haut et large a cadré le ballon pour Antoine Griezmann qui a skié un tir au-dessus de la barre. Si la finition était très mauvaise, il était clair que la principale menace du Barça était à gauche. Avec un malheureux Vidal et un Messi en quelque sorte, Alba était le seul véritable débouché offensif. La première mi-temps s’est terminée avec l’ascendant du Barça, même si la formation madrilène avait pris un meilleur départ. Barcelone avait grandi dans le jeu et avait devancé la bataille xG (avec 0,96 contre 0,25 à Madrid).

Après un début brillant en seconde période, le Barça s’est toutefois effondré. Madrid faisait monter la pression, Vinicius et Benzema causant des problèmes. Le 4-4-2 / ​​4-3-1-2 n’a certainement pas aidé. En raison d’un milieu de terrain étroit et d’une attaque, Semedo et Alba ont été forcés de monter très haut. Ils étaient les principaux débouchés offensifs sur les ailes. Pour cette raison, le Barça était souvent exposé sur le comptoir; étant souvent laissé avec deux à l’arrière, trois si Busquets fendue entre les deux moitiés centrales. Tout au long de la seconde mi-temps, la défense a souvent été rattrapée.

La brillance individuelle de Marc-André Ter Stegen et de Gerard Pique a permis de maintenir le jeu en vie. De plus, avec Messi chutant encore plus profondément que d’habitude, ce qui était censé être un 4-4-2 ressemblait souvent à un 4-5-1 alambiqué, ce qui signifiait que Griezmann n’offrait rien en préparation. Cependant, chaque fois que Messi s’approchait du centre, Casemiro était sur lui en un éclair. Le Brésilien reproduisait ce que Demme avait fait en milieu de semaine: rester ancré à la défense et mettre Messi en cage, ne lui permettant pas de couper vers l’intérieur. Ça a marché. Au cours de la mi-temps, Messi a été contraint d’aller de plus en plus profondément. Il ressemblait souvent à un arrière droit avec Nelson Semedo devant lui.

En l’absence de Messi et de Griezmann, Braithwaite ressemblait au meilleur attaquant du Barça dès son arrivée. Le Danois se déplaçait avec vitesse, faisant des courses de dards à la défense. Madrid a ensuite marqué. Curieusement, ce fut un écart défensif de Braithwaite et Semedo (deux des points lumineux du Barça dans la nuit) qui l’a causé. Cependant, il était attendu depuis longtemps. Madrid frappait à la porte depuis un certain temps, créant chance après chance. Le jeu était à peu près terminé au point. Le Barça n’a jamais semblé marquer après cela (les pitreries de Pique sur le côté gauche). Le but de Mariano était davantage une insulte à la blessure, l’incompétence d’Umtiti résumant une moitié de jeu torride.

Cependant, comme d’habitude, il y avait des points positifs pour le Blaugrana. Piqué et Busquets étaient immenses, dans tous les sens du terme. Busquets a complété six plaqués + interceptions, une passe clé et deux dribbles tandis que Piqué a complété trois plaqués, deux interceptions et six dégagements. Semedo était brillant aussi. L’international portugais a complété huit plaqués et une interception et a également réussi deux dribbles, une passe clé et une balle traversante. De plus, l’affichage du premier semestre a été encourageant. Le Barça a créé de merveilleuses occasions.

Eh bien, il y avait des erreurs individuelles et des erreurs tactiques. Setien vient de se tromper cette fois. Vidal n’a rien offert à droite et Frenkie, à gauche non plus. Le 4-4-2 était beaucoup trop étroit et, comme mentionné précédemment, le Barça était vulnérable aux larges compteurs. De plus, le Cantabrique a attendu trop longtemps pour faire un changement lorsque les choses allaient mal, surtout en seconde période. Le Barça aurait dû envisager le match à Madrid immédiatement après le coup d’envoi de la seconde mi-temps. Attendre 25 minutes pour mettre Braithwaite était un mauvais choix tactique. Cela a permis à Madrid de reprendre le volant. Son homologue, d’autre part, a tout fait pour le mieux. La décision de commencer Marcelo a été un coup de maître, tout comme le déploiement de Valverde en tant que large milieu de terrain. Zidane a également réussi ses remplacements. Cependant, il serait stupide de blâmer simplement Setien pour tout. Il y avait aussi tellement de mauvais affichages individuels. Messi était affreux. Griezmann aussi. Umtiti avait l’air totalement hors de propos en défense, tout comme Alba. Après une bonne première mi-temps, de nombreux joueurs ne sont tout simplement pas venus pour la seconde.

Un autre jour, le match aurait pu se terminer 3-2. Avec Luis Suarez sur le terrain, il l’aurait probablement fait. Ce n’était qu’un de ces jours. C’est sans rien enlever à Madrid, bien sûr. Ils étaient juste meilleurs la nuit et sont des leaders de ligue mérités.