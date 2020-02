Où évolue le jeu?

“Je regrette 99% de tout ce que j’ai fait dans ma vie, mais le 1% qui est le football sauve le reste.” (Maradona).

J’ai lu dans «Efficientfootball» (Jandro Novoahace) quelques réflexions sur l’avenir du football et son évolution. «En partant du« tout »qui englobe le football, je voudrais le décomposer en différentes parties pour faciliter l’analyse. Préparation physique, tactique, technique. Tous interdépendants et impossible de parler de l’un sans influencer l’autre. Et maintenant, je veux que vous vous demandiez, en regardant et en analysant le football actuel, où pensez-vous qu’il marche? … À l’arrivée de la technologie, elles ont conduit à une amélioration des capacités conditionnelles des footballeurs, c’est indéniable … à chaque fois que les joueurs ils sont plus forts, ce qui les rend plus rapides et plus résistants, ce qui les oblige tous à faire un plus grand nombre d’efforts de haute intensité, de sprints ou de distances et de sprints à grande vitesse. “Sont plus âgés … de plus en plus près de la nécessité pour le joueur d’être proche de son excellence physique … L’augmentation du rythme de jeu (vitesse du ballon), je pense que cela peut être la cause, ainsi que l’importance qu’ils chargent transitions Évidemment, nous devons individualiser, à la fois par les positions et par le joueur lui-même, le pire est un tonique général dans les matchs de haut niveau. »

(…) «L’amélioration du niveau conditionnel, ajoutée à l’amélioration du niveau des entraîneurs, tant qualitativement que quantitativement, a provoqué des changements dans le développement tactique du jeu. Les études nous parlent de l’importance des transitions, ainsi que des actions au ballon arrêté, occupant un pourcentage élevé des buts produits aujourd’hui … cela amène le jeu à décider pour de petits détails, comme une perte de balle accompagnée d’une transition rapide ou d’une action de balle stationnaire … Il est de plus en plus difficile de se soumettre aux rivaux à travers le jeu combinatoire et d’en sortir victorieux … Je vois difficile à l’heure actuelle, une équipe similaire à Barcelone de Pep Guadiola. (…) «L’avenir s’oriente vers la fourniture au joueur d’une« intelligence tactique »qui lui permet d’interpréter les situations de la meilleure façon possible, c’est-à-dire non seulement de maîtriser un modèle de jeu… Je vois aussi la domination et l’utilisation de plusieurs importants systèmes dans le même jeu … Cruyff, Guardiola, Bielsa … Les grands connaisseurs du jeu, ont toujours accordé une grande importance aux détails technico-tactiques … ”

Même Guardiola a nié la formule, en fait, il ne joue plus comme ça à Manchester City ni à Munich avec le Bayern. Et tout cela parce que les joueurs de football sont très différents dans leur mentalité, leur technique et leurs connaissances tactiques. En ces jours, il y avait une tentative de revenir dans le passé lorsque Setién a repris Barcelone, mais plutôt parce que Barcelone avait besoin de «habiller la poupée» pour justifier l’ignominie du licenciement de son ancien entraîneur Valverde. C’est pourquoi il est bon d’analyser d’autres solutions qui donnent le ton, dans le cas de Livepool anglais: «On presse avec le cœur», selon l’assistant de Klopp, qui décrit son style basé sur l’obsession de récupérer le ballon et d’attaquer. Pepijn Lijnders, un Néerlandais de 37 ans, fournit une excellente collaboration au leader.

«Ce qui est incroyable, c’est le chemin que nous avons tracé jusqu’à ce que nous remportions la Coupe d’Europe. Il n’y a pas de couleur entre l’équipe qui a commencé et celle qui a terminé la compétition », explique Lijndes. De plus, Klopp est représenté: «Jürgen est le leader, c’est le visage de l’équipe, celui qui définit son caractère et celui qui stimule le monde entier. Il vous atteint directement au cœur. De plus, il est innovant, toujours à la recherche de la prochaine étape que nous devons franchir et de la manière dont nous pouvons nous améliorer. Peter Krawietz est responsable de l’analyse et des vidéos que nous montrons aux joueurs. Je m’occupe des entraînements. C’est très simple. Il s’agit de stimuler en permanence le désir de récupérer le ballon le plus rapidement et le plus haut possible. C’est un élément présent dans chaque exercice. En tant qu’entraîneurs, nous essayons toujours de trouver des moyens pour que les joueurs soient plus spontanés et plus créatifs … Ce que nous faisons de mieux, c’est d’être ensemble, où que nous allions. » (…) «Notre jeu se compose de mouvement et de vitesse… L’essentiel est qu’ils comprennent à quel point il est important pour notre équipe d’appuyer sur la sortie du ballon de l’adversaire. Ils doivent le ressentir, non pas avec la tête mais avec le cœur. » (…) «Le cœur de l’équipe est le cœur de l’entraîneur. A long terme, le personnage de l’entraîneur finit par être le personnage de l’équipe … Il n’y a pas d’arme plus puissante que l’exemple que vous êtes en mesure de donner. Si je suis un entraîneur discipliné, je n’ai pas besoin d’imposer de discipline aux joueurs. »

C’est curieux, mais, en substance, les principes de base qui sont utilisés sont similaires à la formule de Rinus Michels, créateur du “mécanicien orange” néerlandais dans les années 70 avec cette formule exceptionnelle de “Football Pressing” qui était mieux connue par le ” mote »journaliste de« Total Soccer ». Cette idée que j’ai pratiquée personnellement avec mes équipes, parmi lesquelles Salmantino de la troisième division qui a terminé deuxième de la Ligue régulière et a joué la promotion de promotion en deuxième B contre le Binéfar qu’il n’a pas pu surmonter à cette occasion. Une équipe, le Salmantino, qui avec un effectif de 23 joueurs et une moyenne d’âge de 19 ans, n’avait ni l’expérience ni les kilos pour parcourir ces champs de Dieu pour défendre les résultats trouvés dans sa propre surface de réparation, donc Nous avons joué à cent par heure tout au long du match et nous nous sommes rapprochés du but opposé. Ensuite, avec le ballon, nous avons pu créer un jeu d’attaque et des actions individuelles pour résoudre de nombreux matchs hors de chez nous où nous avons joué plus détendu qu’avec la pression de notre propre public. Pour cette raison, ce souvenir de l’actuel Liverpool me félicite grandement, même dans les détails de la formation que je ne cite pas, car dans ce Salmantino-82 il n’y avait pas de “pachangas” de “messing” mais de petits partis, toujours à la recherche d’objectifs permanents tels que l’arrivée de Manea continue d’atteindre le but adverse dans des “jeux sans fin” que même les gardiens de but ont joué vers l’avant … En fait, mes joueurs se souviendront d’une phrase faite qui a été répétée plusieurs fois: “Vous devez vous faire mal à la tête en pensant au jeu plus qu’aux jambes. ” Et le plus drôle, c’est qu’en 2020, ce football pratiqué par Liverpool est prémonitoire, avancé, marque les tendances des prochaines années ce qui me félicite … Et en plus de l’excellente qualité physique, la technique et la tactique se distinguent également. le stratégique, et la combinaison qui n’abandonne pas, outre le débordement, le dribble, les pénétrations permanentes et la pression avec le ballon au fond, et ainsi de suite.

Tout cela a pu être vérifié le 19 février lorsque le premier match du qualificatif “Champions” a été joué entre At. Madrid et Liverpool. Les vainqueurs ont gagné 1-0, un but marqué à cinq minutes dans un corner avec un plus grand équilibre d’hommes anglais mais un rebond pernicieux est venu à Saul qui a marqué. Dans la suite, Liverpool n’a pas pu récupérer la distance et a à peine atteint le but opposé. Après le match, des expressions athlétiques excessivement optimistes ont émergé, comme si elles avaient oublié qu’il y avait encore un autre match à jouer à Anfield. Cependant, la stricte réalité de ce match est ce que Capello a souligné dans “Sky Sport”: “Les puristes diront que l’Atlético n’est pas le football, mais Simeone a été parfait.” Et il a également commenté: “L’Atlético est très fort dans les hautes balles lorsqu’il défend dans sa zone, il a parfaitement neutralisé l’attaque de l’adversaire, qui n’a eu que l’option de Salah, qui a échoué la tête”. Et dans “The Telegraph” recueille un article: “… remet en question les méthodes de Cholo Simeone et certaines attitudes des joueurs de l’Atlético, critique le style de football qu’ils pratiquent et recueille les plaintes, plus ou moins manifestes, de Kloop et de certains ses joueurs … “cynisme chorégraphié de l’Atlético”, “match laid”, “triomphalisme prématuré”, “pratiquent deux sports différents”. Dans la bouche de Kloop, ils arrivent à mettre des expressions comme «Trois minutes plus tard, il y avait trois joueurs de l’Atlético gisant sur le sol et ils n’ont pas été blessés. Van Dijk a été plus dur: «C’est sa façon de jouer et aussi celle du football espagnol et nous devons nous adapter un peu. Nous le savions et nous l’avons bien géré », évoquant la perte de temps et les simulations supposées des joueurs de l’Atlético. Et une question risquée du journal: «Est-ce qu’une équipe ou un joueur d’élite aimerait regarder ces tactiques chaque semaine? Probablement non. Il n’y a rien de compliqué ou de surprenant dans leur façon de jouer… »

La grande question à cet égard est de savoir quel est le futur modèle pour gagner des championnats. Nous attendrons le deuxième match pour pouvoir finaliser la bonne fin de cette cravate “Champions”, sachant pour ma part que le vainqueur transportera ses idées vers un noyau d’entraîneurs et d’équipes qui partagent leurs façons de jouer. Bien sûr, à ce stade du film, je resterai personnellement attaché au “modèle Livepool” pour les raisons indiquées. Mais je n’abandonnerai pas tout ce qui est pratique à l’Atlético de Madrid, et je ne mépriserai pas ses formes si je les pratique avec le plus grand respect pour le Règlement et ne spécule pas de manière tricheuse. Après tout, les deux formules ajouteront des valeurs au football du futur.