Où finirions-nous sans l’Europe? | Primapagina

Après deux jours d’impasse, à l’issue de la deuxième réunion de vidéoconférence, l’Eurogroupe a lancé une série de mesures capables de faire face à la crise de Covid-19. Pour résumer ce que c’est, une formule efficace a été trouvée: “Ambiguïté constructive”, quelque chose qui peut faire dire à tous les États de l’UE et aux deux fronts de l’Europe du Sud – Europe du Nord: “Tout s’est passé comme nous le voulions”.

Le commissaire européen aux Affaires économiques, Gentiloni, a raison: “L’Europe n’a jamais lancé une manœuvre similaire en termes de quantité et d’engagement économique”. Les Néerlandais ont raison: «Il n’y a pas d’euro-obligations», ou la mutualisation d’une nouvelle émission obligataire, selon laquelle tous les pays auraient dû prendre des garanties à taux relatifs. Les taux auraient été très bas et stables, mais les États (Hollande, Allemagne, Finlande …) qui les paient actuellement beaucoup moins ou sont même payés (taux négatifs comme l’Allemagne) pour placer leurs titres publics auraient payé plus..

Le front de l’Europe méridionale recueille la possibilité d’utiliser le MES (Fonds d’épargne d’État) dans une version sans restrictions particulières (les soi-disant “ conditionnalités ”, comme cela avait été le cas pour la Grèce) et des coûts élevés, mais ces contributions ne peuvent être utilisées que pour des engagements ” des médecins, étroitement liés à la santé. L’Italie pourrait en avoir pour environ 35 milliards d’euros. Par ailleurs, un prêt, appelé Sure, débutera pour 100 milliards à destination des fonds d’intégration de tous les pays. La BEI (Banque européenne d’investissement, à ne pas confondre avec la BCE), expression de tous les pays de l’UE, offrira aux banques des garanties leur permettant d’accorder des prêts d’un montant total de 200 milliards aux différentes sociétés des nations européennes. Les euro-obligations (c’est-à-dire l’émission de prêts publics avec de l’argent frais, garantis par l’Europe) restent sur la table avec un allié important comme la France, et seront discutées à nouveau sous peu.

Mais il ne faut pas oublier ce qui a semblé acquis, par la nôtre comme par d’autres opinions publiques, avec trop de facilité et d’aisance: la BCE achètera des titres publics des différents pays européens, d’ici à la fin de l’année, pour 750 milliards (ce qui peut être porté à plus d’un millier milliards), avec pour résultat de maintenir le spread italien bas, ou les intérêts que nous payons pour notre dette. Les Néerlandais et les Allemands pourraient bien dire qu’ils sont heureux car ni les euro-obligations ni les coronabonds (la même chose, mais prévues une fois) n’ont cependant été approuvées – nous nous demandons: qu’est-ce que c’est sinon la mutualisation de la dette, l’achat massif, participé par tous, des obligations nationales par la BCE? La BCE achète des titres et dans une bien plus grande mesure que prévu, indirectement également pour le compte des Allemands et des Néerlandais et, ce faisant, il permet à des pays comme l’Italie, l’Espagne, le Portugal de se financer et de redémarrer leur économie, en payant des taux beaucoup plus bas que la demande laissée aux vents libres des fluctuations du marché. Nous sommes à un Draghi 2, avec tout le respect que je dois à ceux qui voulaient mettre l’ancien président de la Banque centrale européenne dans le grenier.

Bref, c’est toute l’Europe qui achète la dette italienne en très grande partie, sans spéculation. Un résultat que Conte et Gualtieri ne savaient pas comment se vendre comme ils le pouvaient et que sans une action conjointe du gouvernement italien (mais aussi espagnol, portugais, grec et français), l’Europe unie n’aurait pas été possible. Et tandis que les diverses controverses du drapeau sur l’ESM restent marginales (ce n’est pas l’ESM orthodoxe et l’Italie n’y aura probablement pas recours) on se demande ce qui se serait passé, dans ce scénario apocalyptique, si nous avions eu les regrets, par quelqu’un, de lire. Nous aurions une inflation à deux chiffres, plus proche de 50 que de 20% (c’est le pourcentage que nous avons subi à la fin du siècle dernier) de moisissures argentines, avec une dévaluation relative et un effondrement du pouvoir d’achat, avec des coûts d’importation des matières premières (l’Italie est un pays qui se transforme) exorbitantes, avec nos industries en liquidation, proie des détenteurs de pièces fortes. Nous serions maîtres et souverains d’une grande, très grande quantité de billets de banque qui ne valent rien. Ou presque.