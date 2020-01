Où se situe Vallejo à Grenade?

Jesús Vallejo est de nouveau prêté. Le défenseur central a effectué son quatrième transfert temporaire hors du Real Madrid, rejoignant cette fois Grenade jusqu’à la fin de la saison après un sort décevant contre les Wolves où il n’a disputé que deux matches de Premier League. Ayant eu 23 ans ce mois-ci, l’Espagnol a besoin de jouer à ce stade de sa carrière et il espère le trouver au Nuevo Estadio de Los Cármenes.

Mais le fera-t-il? Grenade a été excellente en 2019/20 et l’une des principales raisons du succès de l’équipe nouvellement promue a été le jeu central arrière de Domingos Duarte et Germán Sánchez. Ce serait une décision audacieuse de l’entraîneur Diego Martínez de rompre ce partenariat.

“C’est la question clé entourant son déménagement à Grenade”, explique le fan et expert de Grenade Heath Chesters. «Duarte et Germán ont été excellents cette saison, tandis que José Antonio Martínez a également fourni une bonne couverture en cas de besoin. Il y a aussi Neyder Lozano, mais il est constamment encombré de blessures. C’est pourquoi Diego Martínez voulait un autre défenseur central. Je pense que Vallejo aura du temps de jeu, bien qu’il ait déjà indiqué qu’il devra peut-être être patient et devra concourir comme tout le monde. »

“Il s’agit de travailler et d’aider et d’être en mesure d’offrir quelque chose dans d’autres systèmes”, a déclaré Vallejo lui-même lors de sa présentation. “Il s’agit de venir dans des situations où des collègues peuvent être suspendus. C’est une longue saison et nous serons tous importants. “

Comme Chesters l’a mentionné, Antonio Martínez, l’arrière central de troisième choix jusqu’à présent cette saison, a vraiment été excellent. Il est prêté par Eibar, tout comme il l’était la saison dernière lorsque Grenade a terminé deuxième pour décrocher la promotion. Cette année-là, il a formé un brillant partenariat avec Germán, avant d’être déplacé suite à l’arrivée de Duarte du Sporting CP cet été. Initialement, Vallejo sera en compétition avec lui juste pour être considéré comme le défenseur central de troisième choix.

Cependant, une partie de la raison de ce transfert peut être les perspectives à long terme du club. “Il convient de noter que Grenade a apparemment une option pour prolonger le prêt de Vallejo pour une autre saison, même si” officiellement “ce n’est que jusqu’à la fin de la campagne en cours”, révèle Chesters. “C’est potentiellement important avant la saison prochaine, car [33-year-old] Germán ne rajeunit pas, Duarte suscite beaucoup d’intérêt et pourrait continuer, tandis qu’Antonio Martínez retournera à Eibar et Neyder est à peu près une cause perdue avec ses blessures. “

Donc, les six prochains mois de Vallejo ne seront peut-être pas remplis de temps de jeu, mais il pourrait être un partant à l’arrière du club andalou en 2020/21.

Avec Grenade toujours dans la Copa del Rey, face à Badajoz de troisième niveau au prochain tour, Vallejo pourrait également profiter de quelques minutes dans la compétition de coupe au cours des prochaines semaines. Il a déjà fait ses débuts pour le club, après les cinq dernières minutes de la défaite 2-0 du week-end dernier à Séville, un match pour lequel Germán a été suspendu. “Il est difficile de juger Vallejo sur son apparence de remplaçant à Séville”, ajoute Chesters. «Il était assez solide pour maintenir sa position et sa passe s’est bien passée, avec un taux d’achèvement de 100% en seulement 9 passes. Il semblait à l’aise sur et en dehors du ballon. Dans l’ensemble, la réaction générale est ici positive. Vallejo est toujours très apprécié de son temps au Real Zaragoza, il est donc considéré comme un joueur qui peut apporter une solide contribution à l’équipe. »

Nous devrons attendre pour voir comment se déroule cette période de prêt. Il pourrait y avoir beaucoup de temps passé sur le banc au début, mais à long terme, Vallejo a peut-être trouvé une nouvelle maison dans ce club qui est en hausse.