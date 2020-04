Où sont-ils maintenant? Débutants à l’académie du Real Madrid sous Zinedine Zidane

L’académie du Real Madrid, communément appelée «La Fabrica», produit régulièrement des talents de niveau professionnel. Bon nombre des jeunes joueurs les plus talentueux d’Espagne et d’Europe se sont frayé un chemin dans les différentes catégories du système de jeunesse du club, sans jamais franchir le pas ultime en faisant ses débuts avec la première équipe. Pour beaucoup, une seule apparition pour le puissant Real Madrid suffit à cimenter la réalisation d’un rêve.

Dans les deux mandats distincts de Zidane, neuf joueurs ont reçu leurs débuts après avoir été arrachés de l’académie et mis à l’honneur. Sur ces neuf joueurs, quatre avaient été promus dans la première équipe; un exploit que très peu réalisent. Examinons le cheminement de carrière de chacun de ces quatre canteranos (jusqu’à présent):

Borja Mayoral

Zinedine Zidane était en charge depuis un peu plus d’un mois lorsqu’il a décidé de confier à Borja Mayoral ses débuts pour le Real Madrid. Le 27 février 2016, Borja Mayoral, âgé de 18 ans, a été remplacé dans le match à la mi-temps contre l’Atletico Madrid de Diego Simeone. Karim Benzema avait été blessé et Zidane avait confiance en l’attaquant qu’il avait dirigé quelques mois auparavant à Castilla.

Mayoral était flanqué de l’attaque d’un certain Cristiano Ronaldo et James Rodriguez. Le maigre et maigre du cadre Mayoral, a lutté avec le défi physique présenté par l’arrière central de l’Atletico Madrid Godin et Giminez. Il a réussi à saisir une occasion en or. Jese Rodriguez a joué une passe aérienne pour Mayoral, à moins de 10 mètres du but, mais le jeune a éraflé la volée avec son pied gauche, laissant Oblak avec une sauvegarde facile.

La saison suivante, Mayoral a été prêté à Wolfsburg en Allemagne mais n’a pas réussi à pénétrer dans l’équipe. Lors de la saison 2017-2018 après son retour d’Allemagne, Zidane a fait confiance à Mayoral pour être le remplaçant de Karim Benzema et l’a promu dans la première équipe. Mayoral a réussi 24 apparitions lors de sa première saison complète avec l’équipe première du Real Madrid, mais cela n’a duré que 924 minutes. Le Canterano a marqué 7 buts et fourni 3 passes décisives cette année-là.

Aujourd’hui âgé de 23 ans, Mayoral est prêté par le Real Madrid à Levante pour la deuxième saison consécutive. L’attaquant a trouvé la continuité à Levante, mais est loin d’être un attaquant de niveau du Real Madrid. En 59 apparitions pour le club, il n’a marqué que 11 buts et fourni 3 passes décisives. Pour les auditeurs passionnés de Loan Tracker, il est devenu courant que Mayoral soit étiqueté comme passager dans la plupart des matchs. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve alors qu’il revient au Real Madrid cet été. Son contrat expire en 2021.

Non seulement Zidane a fait ses débuts à Mayoral contre l’Atletico, mais il a donné un départ au joueur de 18 ans contre Levante (son club actuel) et l’attaquant a marqué dans ce match





Photo de Helios de la Rubia / Real Madrid via .

Achraf Hakimi

Après une tournée de pré-saison réussie, Achraf Hakimi, 18 ans, a été promu directement dans la première équipe du Real Madrid de Castilla. Il a fait partie de l’équipe et a fourni un soutien au latéral droit de premier choix, Dani Carvajal. Le Marocain faisait partie de l’Académie des jeunes du Real Madrid depuis l’âge de 10 ans et avait gravi les échelons dans chaque catégorie.

Il a fait ses débuts en Liga contre l’Espanyol, en commençant comme arrière droit de l’équipe. Le Real Madrid a navigué confortablement vers une victoire 2-0 avec Achraf à la fois calme et confortable. Après la victoire, Achraf a révélé ce que Zidane lui avait dit avant le match. «L’entraîneur m’a téléphoné hier et m’a dit que je jouerais aujourd’hui. Il m’a dit de rester calme pendant le match. Je suis très heureux de faire mes débuts dans le meilleur club (au monde). C’est un jour que je n’oublierai jamais », a-t-il déclaré aux journalistes.

Au total, Achraf a disputé 17 matchs lors de sa première saison en tant que professionnel et a accumulé 1 300 minutes. Son plus gros test a été les deux départs contre Tottenham Hotspur, à domicile et à l’extérieur, en UEFA Champions League. Dans les deux matches, il a lutté en tant que débouché offensif pour la formation de diamants de Zidane et, en toute honnêteté, il ressemblait à un simple adolescent avec beaucoup d’espace pour s’améliorer. Malgré les hauts et les bas de sa première saison, Achraf a donné un aperçu de la qualité offensive qui a fait de lui un nom connu aujourd’hui. Il a marqué deux buts et contribué une passe, dont son premier but pour le club sur le parcours 5-0 face à Séville au Bernabeu.

Après la saison 2017-2018, Achraf a décidé de suivre les traces de Dani Carvajal et de déménager en Allemagne pour acquérir plus d’expérience. Il a opté pour un prêt de deux ans avec la puissance allemande Borussia Dortmund. Depuis son déménagement, Achraf s’est développé à un rythme exponentiel et est désormais largement considéré comme l’un des meilleurs arrières droit au monde. Sans doute, sa plus grande caractéristique – en dehors de la vitesse effrayante – est sa polyvalence. À Dortmund, il a joué en tant que LB, RB, RWB, RW et même LW. Au cours de deux saisons au Borussia Dortmund, Achraf a joué 65 matchs et marqué 10 buts tout en contribuant avec 17 passes décisives. De nombreux rapports ont indiqué qu’Achraf reviendrait cet été au Real Madrid et rivaliserait une fois de plus avec Dani Carvajal pour la position d’arrière droit.

Le jeune Achraf Hakimi, 19 ans, marque son premier but pour le Real Madrid sur un parcours de Séville 5-0





Photo par Power Sport Images / .

Ruben Yanez

Originaire de Gérone, Ruben Yanez a rejoint le club en 2012 et était l’un des gardiens du Real Madrid C.Il a été promu directement de Castilla à la première équipe du Real Madrid en août 2015 à l’âge de 22 ans. Cependant, ce n’était pas Zinedine Zidane qui avait promu le gardien, mais son prédécesseur, Rafa Benitez. Au cours de ses deux saisons au club, Yanez a toujours été le troisième choix derrière Keylor Navas et Kiko Casilla.

Ses débuts et sa seule apparition pour le club ont eu lieu lors de la Copa Del Rey battant Cultural Leonesa. Ruben Yanez a été remplacé par les 14 dernières minutes du match en remplacement de Kiko Casilla. L’équipe gagnait déjà 5-0 à l’arrivée de Yanez dans le match. Malheureusement, il n’y aurait pas de feuille blanche car Cultural Leonesa s’est séparé d’un objectif de consultation tardive.

Yanez a quitté le Real Madrid en 2017 et a été transféré à Getafe, où il a ensuite été immédiatement prêté à Cadix. Il n’a fait que quatre apparitions pour Cadix, toutes dans la Copa Del Rey. La saison suivante, 2018-2019, il était le troisième gardien de but de choix à Getafe. Cette saison, il a été prêté à Huesca. Une fois de plus, il a été relégué à un rôle à part entière et n’a joué que dans 5 matchs. Depuis qu’il a signé pour Getafe en 2017, il n’a pas encore disputé de match officiel pour le club.

Ruben Yanez n’a jamais été en mesure de cimenter une position de départ malgré le fait qu’il ait joué pour 3 clubs différents depuis son départ du Real Madrid





Photo de Daniel Bartel / Icon Sportswire via .

Luca Zidane

Après le départ de Ruben Yanez à l’été 2017, Zinedine Zidane a directement promu son fils, Luca, dans la première équipe. Le joueur de 19 ans de l’époque était le troisième gardien de but du club, mais a également joué régulièrement pour la Castilla. Luca Zidane a fini par jouer 13 matchs avec la Castilla au cours de la même saison qu’il a été promu en équipe première.

Le dernier match de Zidane en Liga lors de son premier mandat, Luca Zidane a débuté dans le filet. Le match était absent pour Villarreal à l’Estadio La Ceramica. Malgré le match nul 2-2, Luca avait l’air calme avec le ballon à ses pieds et était souvent utilisé comme une sortie pour jouer à l’arrière.

Actuellement, Luca exerce son métier en prêt du côté de la deuxième division, Racing Santander. Il est le gardien de départ du club. C’est un joueur sur lequel nous avons gardé un œil dans le podcast Loan Tracker, et il a étonnamment bien réussi. Sa taille le met dans une position défavorisée, mais il a des réflexes rapides et une très bonne qualité technique avec ses pieds.

Le premier début d’équipe de Luca Zidane a eu lieu lors de la dernière journée de la Liga de la saison 2017-2018.





Photo de Manuel Queimadelos Alonso / .

Les autres débutants de l’académie sous Zinedine Zidane ont eu leur moment de gloire dans la Copa Del Rey. Tous ces individus ont joué le match solitaire ou deux pour le Real Madrid – soit contre Cultural Leonesa ou Fuenlabrada:

Enzo Zidane

Le fils aîné de Zidane et le deuxième fils de Zidane sur la liste des débutants. Enzo a obtenu 45 minutes lors du match retour contre Culutral Leonesa lors de la saison 2016/2017. Le match contre Cultural Leonesa est le seul match qu’Enzo a joué pour la première équipe. Ses 45 minutes ont été brillantes et comprenaient un magnifique but de Zinedine Zidane. Il y avait des moments tout au long du match où l’on pouvait voir qu’Enzo avait l’ADN de Zidane.

En dépit d’être un joueur extrêmement habile, Enzo a toujours eu du mal du côté physique du jeu. À l’été 2017, Enzo a signé pour Deportivo Alaves sur un contrat de 3 ans pour un montant non divulgué avec le Real Madrid, y compris une clause de rachat dans le contrat. Il trouva les chances très limitées, deux au total, et décida de partir sur le marché d’hiver. Il a pris un chemin étrange et a déménagé en Suisse pour jouer pour le FC Lausanne-Sport. Il a terminé la saison en Suisse avec 2 buts et 1 passe décisive en 16 apparitions.

En 2018, Enzo est retourné en Espagne en jouant à Segunda avec Rayo Mahoanda pour un prêt d’un an. Il a disputé 36 matchs cette saison et n’a marqué aucun but. Il n’a fourni qu’une seule passe décisive. Sa carrière a continué de rebondir. À l’été 2019, il a déménagé au Portugal en tant que joueur autonome. Avec le club portugais Aves, Enzo a disputé 11 matchs au total – à partir de 6 et comme remplaçant en 5. Cela a été rapide de 6 mois au Portugal, avant de revenir en Espagne au cours de la dernière période de transfert hivernal pour rejoindre Almeria de Guti. Il a eu une apparition de remplacement pour Almeria depuis son arrivée en février.

Enzo a joué un match pour le Real Madrid et a marqué





Photo de Helios de la Rubia / Real Madrid via .

Franchu

L’ailier argentin a fait deux apparitions pour le Real Madrid, toutes deux en Copa Del Rey, au cours de la saison 2017/2018. Les deux apparitions sont venues contre Fuenlabrada. Ses débuts sont survenus lors du match aller, le match à l’extérieur, où le Real Madrid a perdu 2-0. Franchu a joué les neuf dernières minutes sur l’aile droite après avoir remplacé Achraf Hakimi et déplacé Lucas Vazquez au poste d’arrière droit.

La saison suivante, Franchu est resté en Castille mais a succombé à une saison mettant fin à une blessure au LCA en décembre. Il a depuis récupéré et joue à nouveau pour la Castilla, cette saison sous Raul. Sa progression a été freinée par la blessure, mais l’Argentin cherchera probablement à passer à un niveau supérieur cet été.

Les progrès de Franchu ont été entravés par une blessure





Photo par Angel Martinez / Real Madrid via .

Oscar Rodriguez

En novembre 2017, Oscar Rodriguez a fait ses débuts en équipe première à domicile contre Fuenlabrada lors du match retour de la Copa Del Rey. Il a commencé le match et a été placé sur l’aile gauche. Dans l’ensemble, ce fut un début plutôt timide de la part de 19 ans, que de nombreux fans connaissaient en raison de son bon jeu avec Guti et Juvenil A. Zidane a aimé Oscar et a même donné au jeune quelques minutes pendant la pré-saison. Il a marqué un Oscar golazo typique contre Manchester City en Coupe des champions internationaux.

La saison suivante, Oscar a été prêté à Leganes. Les attentes étaient faibles étant donné qu’il n’avait pas réussi à traduire ses bonnes performances avec Juvenil A en Castilla. Au lieu de cela, Oscar a surpris tout le monde et est devenu un incontournable des formations de Mauricio Pellegrino. Maintenant dans sa deuxième année à Leganes, il a marqué 7 buts. S’ils parviennent à rester debout, cela dépendra en grande partie de l’influence offensive d’Oscar. On ne sait pas si Oscar Rodriguez a encore un avenir au Real Madrid, mais il est certainement un joueur de Liga de qualité.

Un homme clé pour Leganes – quel avenir pour Oscar?





Photo par Angel Martinez / Real Madrid via .

Luismi Quezada

Une autre perspective de l’académie qui a fait ses débuts lors du match retour contre Fuenlabrada en Copa Del Rey. Quezada a la capacité de jouer à l’arrière gauche ou à l’aile gauche et a fait ses débuts pour la première équipe de l’aile gauche. Il est entré dans le match pour Oscar Rodriguez et a joué les 15 dernières minutes d’un match nul 2-2.

Luismi Quezada a quitté le Real Madrid à l’été 2018 et a rejoint Cordoue en prêt dans la deuxième division espagnole. Il a joué un total de 16 matchs à l’arrière gauche et à l’aile gauche. Après le déménagement du prêt, il a obtenu un accord de trois ans avec Cadix. Il a joué un rôle à l’arrière avec Cadix, avec seulement cinq matchs cette saison.

Luismi Quezada a joué 15 minutes pour l’équipe première du Real Madrid, combien de footballeurs peuvent dire cela?





Le compte Instagram officiel de Luismi Quezada

Jaime Seoane

Seoane était la quatrième perspective académique à faire ses débuts contre Fuenlabrada dans la Copa Del Rey. Il a joué pendant neuf minutes au total et n’a eu que quelques touches, mais chérira sûrement ses débuts sur le terrain de Bernabeu.

Le milieu de terrain central a joué un rôle de premier plan pour la Castilla dans les saisons 2017-2018 et 2018-2019. Après un bon sort avec la Castille, Seoane a signé pour Huesca pour un contrat de trois ans en deuxième division espagnole. Il n’a réussi que 4 apparitions pour Huesca et a décidé de passer à son compatriote espagnol de deuxième division, Lugo, prêté dans la fenêtre de transfert de janvier 2020. Depuis son arrivée à Lugo, Seoane a commencé les cinq matches dans un rôle central de milieu de terrain.

Photo de Burak Akbulut / Agence Anadolu / .

De nombreux anciens joueurs de l’académie rebondissent de club en club, comme en témoigne le cheminement de carrière d’Enzo Zidane. Sur les neuf joueurs de l’académie qui ont reçu leurs débuts par Zidane, il est probable que seuls deux, potentiellement, ont un type d’avenir au Real Madrid. Oscar Rodriguez et Achraf Hakimi sont deux espoirs qui pourraient éventuellement retrouver le chemin du Real Madrid. En particulier, Achraf Hakimi, le Marocain est le seul joueur de champ que Zidane a directement promu de la première équipe.