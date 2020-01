Où sont-ils maintenant: l’équipe de Man City du premier match amical de pré-saison de Pep

Lectures rapides

Pep Guardiola a remporté tous les grands honneurs nationaux en tant que manager de Manchester City – et il a certainement transformé l’équipe pour le mieux.

Le premier match de l’Espagnol en charge de City a eu lieu en juillet 2016, alors que les Bleus ont perdu 1-0 contre le Bayern Munich lors d’un match amical d’avant-saison à l’Allianz Arena.

City comptait 12 joueurs de l’Académie dans son équipe et nous avons jeté un coup d’œil sur le côté bien changé de Guardiola de ce match.

Willy Caballero (Angus Gunn, 45 ′)

Caballlero est devenu un héros culte avec les fans de City et a fait 27 apparitions pour Guardiola avant l’expiration de son contrat en 2017.

Le gardien expérimenté a ensuite déménagé à Chelsea et fournit maintenant un soutien à Kepa Arrizabalaga à Stamford Bridge.

Gunn n’a pas réussi à atteindre le grade de City et a rejoint Southampton en 2018, mais a été abandonné sur le banc après avoir concédé neuf buts contre Leicester.

Angus Gunn et son père Bryan sont les premiers gardiens de but père et fils à concéder sept buts ou plus dans un match de Premier League 👀

Leicester 0-9 Southampton (Angus – 2019)

Blackburn 7-1 Norwich (Bryan – 1992)

🙈🙈🙈 pic.twitter.com/bMNtGJPt6o

– Objectif (@goal) 26 octobre 2019

Pablo Maffeo

Maffeo a impressionné en prêt au Girona FC en Liga et a remporté de nombreux éloges pour sa performance contre Barcelone.

“Le marquage des hommes ne me dérange pas – vous savez qu’il y aura des matchs difficiles et il peut être étrange d’avoir toujours quelqu’un autour de vous”, a déclaré Lionel Messi à DAZN.

“Je ne me souviens pas [who the toughest man marker has been]vraiment. Celui de Gérone [Pablo Maffeo], peut être. C’était exagéré. »

L’arrière a fait le déplacement permanent à Stuttgart en 2018, mais a eu du mal à avoir un impact avec le club allemand et est actuellement de retour en prêt à Gérone.

Tosin Adarabioyo

Le défenseur est à City depuis l’âge de cinq ans et est considéré comme l’un des meilleurs candidats de leur académie.

Après un an à West Brom, Adarabioyo a passé cette saison en prêt chez Blackburn Rovers mais le joueur de 22 ans a de grandes ambitions pour l’avenir.

«Dans cinq ans, je voudrais être capitaine de Man City et remporter la Premier League et la Ligue des champions. Cela peut certainement arriver », a déclaré Adarabioyo au Guardian.

Alexsandar Kolarov (Sinan Bytyqi, 66 ′)

Kolarov a remporté deux titres de Premier League, une FA Cup et deux Coupes de Ligue en sept ans avec City avant de rejoindre la Roma en 2017.

L’arrière gauche a relancé sa carrière en Italie, faisant plus de 100 apparitions pour les Giallorossi, et a récemment signé une prolongation de contrat jusqu’en 2021.

Bytyqi a été forcé de prendre sa retraite avec une maladie cardiaque à l’âge de 22 ans en 2017, mais le club lui a donné un nouveau rôle en tant que dépisteur de prêts.

Angelino

À l’origine, Angelino n’était pas en mesure de pénétrer dans l’équipe de la ville sous Guardiola et avait des périodes de prêt avec Gérone, Majorque et le NAC Breda.

L’arrière gauche a scellé un transfert permanent au PSV en 2018, et il a récolté 12 passes décisives dans toutes les compétitions la saison dernière.

Ses performances impressionnantes aux Pays-Bas ont vu City déclencher leur clause de rachat et ils ont ramené Angelino au club pour seulement 5,3 millions de livres sterling.

Fernando (Yaya Touré, 56 ′)

Fernando a trouvé des opportunités limitées sous Guardiola en 2016-17, avec son compatriote Fernandinho souvent préféré dans un rôle de maintien au milieu de terrain de la ville.

Le Brésilien a signé pour Galatasaray en 2017 et après deux saisons en Turquie, a rejoint Séville pour 4 millions de livres sterling en été.

Touré n’a pas vraiment été d’accord avec Guardiola et le milieu de terrain a rejoint l’Olympiacos en 2018 après avoir été jugé excédentaire.

Le joueur de 36 ans a récemment aidé Qingdao Huanghai, une équipe de la Ligue chinoise 1, à obtenir une promotion en Super League.

BELTER d’une citation de l’agent de Yaya Touré:

“Nous avons décidé de consacrer la prochaine saison à Guardiola. Je déclare officiellement que Yaya est prête à rejoindre l’un des six meilleurs clubs de Premier League en tant qu’agent libre et à jouer pour seulement 1 £ par semaine, avec des bonus possibles.”

– Alex Shaw (@AlexShawESPN) 5 juin 2018

Fernandinho (Aleix Garcia, 73 ′)

Fernandinho a été un pilier du milieu de terrain de City sous Guardiola, mais le joueur de 34 ans a récemment remplacé le défenseur central.

“Il connaît exactement l’opinion que nous avons sur ce qu’il a fait au club pendant de nombreuses années”, a déclaré Guardiola. “Il est l’un des plus grands joueurs de ce club dans toute son histoire.”

Garcia a fait huit apparitions en équipe première sous Guardiola et a passé les trois dernières saisons en prêt.

Jesus Navas (Bersant Celina, 56 ′)

Navas a souvent été déployé comme arrière droit d’urgence lors de la première saison de Guardiola en charge au stade Etihad en raison de blessures.

Le joueur de 34 ans est retourné dans l’ancien club de Séville en 2017 et a récemment renommé son terrain d’entraînement en Estadio Jesús Navas, en reconnaissance de ses réalisations.

Celina a eu des périodes de prêt avec le FC Twente et Ipswich Town avant de rejoindre Swansea City pour un contrat permanent en 2018.

Jesús Navas = le premier joueur à faire 500 apparitions à Séville 🤍❤️

🏆2⃣0⃣0⃣6⃣

🏆2⃣0⃣0⃣7⃣ # UEL pic.twitter.com/f7HlsYc7xr

– UEFA Europa League (@EuropaLeague) 6 janvier 2020

Oleksandr Zinchenko (Fabian Delph, 45 ′)

Zinchenko est arrivé de l’équipe de Premier League russe FC Ufa en tant que milieu de terrain offensif en 2016 et a été immédiatement envoyé en prêt au PSV.

L’Ukranien est revenu à City en 2017 et s’est imposé dans l’équipe première de Guardiola après s’être développé en arrière gauche pour couvrir le blessé Benjamin Mendy.

Delph a joué 22 fois au cours de la saison 2017-2018, vainqueur de la Premier League de City, mais a eu du mal à saisir les opportunités de l’équipe première la saison dernière et a rejoint Everton cet été.

Brandon Barker (Gael Clichy, 45 ′)

Barker est passé par l’académie de City et a bénéficié de trois périodes de prêt productives NAC Breda, Hibernian et Preston.

L’ailier n’a jamais fait une apparition en équipe première sous Guardiola et a rejoint les Rangers pour un contrat permanent cet été.

Clichy a été lentement retiré de l’équipe de la ville par Guardiola et l’arrière latéral a signé pour le club turc d’Istanbul Başakşehir en 2017.

Kelechi Iheanacho (Wilfried Bony, 45 ′)

Iheanacho a été très bien noté à City mais l’attaquant est tombé derrière Sergio Aguero et Gabriel Jesus dans l’ordre hiérarchique et a rejoint Leicester pour 25 millions de livres sterling en 2017.

Après un début de carrière difficile à Leicester, le joueur de 25 ans fait enfin ses preuves et a marqué six buts lors de ses neuf dernières apparitions pour le club.

Bony a rejoint Swansea City en 2017, mais l’attaquant n’a plus de club depuis la fin de la saison dernière et s’entraîne actuellement avec le comté de Newport, côté Ligue deux.

Super-sub!

Quelques minutes après son arrivée, Kelechi Iheanacho tire au niveau de Leicester

📺 Regardez Leicester v Aston Villa en direct sur Sky Sports Football pic.twitter.com/5ZWaPnSxQ5

– Sky Sports Football (@SkyFootball) 8 janvier 2020

