Où sont-ils maintenant? Les 10 plus jeunes buteurs de Man Utd en Premier League

Manchester United a toujours donné des opportunités aux jeunes joueurs et certains d’entre eux ont prouvé que l’âge n’était qu’un chiffre.

United a développé des talents de premier ordre au fil des ans, mais beaucoup d’autres n’ont pas réussi à atteindre le grade d’Old Trafford.

Nous avons répertorié les plus jeunes buteurs du club en Premier League pour voir ce qu’ils font jusqu’à présent.

Federico Macheda – 17 ans et 227 jours

Macheda a explosé sur la scène en sortant du banc pour marquer un vainqueur de temps d’arrêt contre Aston Villa lors de ses débuts à United en 2009.

Cependant, cela n’irait jamais mieux que cela pour l’Italien, et il a été libéré en 2014 après une série de périodes de prêt infructueuses.

Il se retrouve maintenant à jouer pour le Panathinaikos et a réussi 24 buts en 53 apparitions pour la formation grecque.

Écoutez ce rugissement On # OnThisDay Il y a 10 ans, Federico Macheda a marqué le vainqueur contre Villa! ⚡️ pic.twitter.com/WAKhrXMyoH – Manchester United (@ManUtd) 5 avril 2019

Danny Welbeck – 17 ans et 355 jours

Welbeck a marqué ses débuts en Premier League avec une frappe étonnante dans le coin supérieur droit pour le quatrième but de United lors d’une victoire 5-0 contre Stoke City en 2008.

“C’était charmant”, a déclaré Welbeck après le match. «Surtout en provenance de Manchester, en particulier devant le Stretford End. Je ne dirais pas que j’en ai rêvé mais j’y ai pensé à chaque minute de ma vie. “

Il a marqué 28 autres buts pour le club avant que Louis van Gaal ne considère l’excédent de l’attaquant aux exigences et le revende à Arsenal en 2014.

Après avoir été gêné par des problèmes de blessures, Welbeck a été libéré par les Gunners en 2019 et tente maintenant de reconstruire sa carrière à Watford.

Mason Greenwood – 18 ans et 54 jours

Greenwood est l’un des deux seuls joueurs de cette liste qui jouent encore pour United.

Ayant déjà marqué un but en Ligue Europa et en Coupe de la Ligue, le joueur de 18 ans a inscrit son premier but en Premier League contre Sheffield United en novembre 2019.

Greenwood a maintenant marqué 12 buts pour le club dans tous les matchs et l’attaquant est considéré comme l’un des jeunes les plus talentueux du pays.

Marcus Rashford – 18 ans et 120 jours

Rashford a marqué deux fois lors de ses débuts avec United en 2016 et a poursuivi en marquant un doublé lors de ses débuts en Premier League trois jours plus tard.

Il est depuis devenu l’un des meilleurs attaquants de la ligue et a déjà marqué 64 buts pour son club d’enfance.

Les débuts de Rashford en Premier League contre Arsenal. 2 buts ⚽️⚽️pic.twitter.com / xG1AhvDi0K – UTFR 🇾🇪 (@ManUtd_HQ) 18 avril 2020

Rafael da Silva – 18 ans et 123 jours

Rafael a rejoint United en provenance de Fluminense en 2008 et a marqué son premier but en Premier League quelques semaines plus tard, marquant un but de consolation à la 90e minute lors d’une défaite de 2-1 contre Arsenal.

L’arrière droit est devenu un favori des fans à Old Trafford et a remporté trois titres de Premier League au club, mais il est tombé en disgrâce sous Van Gaal et est parti pour Lyon en 2015.

«Lors de sa première saison, Van Gaal m’a appelé à son bureau et m’a dit: ‘Vous pouvez partir. La réunion a duré une minute », a déclaré Rafael à ESPN en 2018.

“C’était tout:” Vous pouvez partir. “Il m’a fallu du temps pour y aller, mais j’étais désespéré de partir quand je l’ai fait, et cela m’attriste parce que j’aimais tout à propos de Manchester United.”

Depuis, il s’est imposé comme un habitué de l’équipe française, faisant 129 apparitions au cours des quatre dernières années et demie.

James Wilson – 18 ans et 157 jours

Tout comme Rashford, Wilson a également marqué deux buts lors de ses débuts en Premier League, mais c’est là que les comparaisons se terminent.

Après un départ de rêve contre Hull City en 2014, l’attaquant ne marquerait plus que deux buts en 19 apparitions supplémentaires pour United.

Wilson a rejoint Aberdeen après sa libération en 2019, mais il est retourné à Manchester six mois plus tard et a signé pour Salford City, appartenant à la classe de 92.

Nick Powell – 18 ans et 177 jours

Powell est arrivé à United en provenance de Crewe Alexandra en 2012 et a frappé le sol avec un but dix minutes après ses débuts en Premier League.

Cependant, cela s’est avéré être son premier et dernier but pour United, le milieu de terrain ayant eu du mal à saisir les opportunités de la première équipe après le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson.

“J’ai renoncé à vraiment essayer à United quand Fergie est partie, uniquement parce que je ne pensais pas que je jouerais ou penserais”, a déclaré Powell au Manchester Evening News en 2020. “Et c’est ce qui m’a fait penser:” Je n’ai pas besoin cela, je ne veux pas être ici.

«Je suis allé à chaque séance d’entraînement. J’étais un homme oui mais je m’en fichais vraiment. J’ai accepté tout et cela a ruiné tout mon séjour là-bas. Je ne me sentais pas désirée. “

Le joueur de 26 ans a été libéré en 2016 et joue maintenant pour Stoke City dans le championnat, où il a marqué quatre buts et enregistré quatre passes décisives en 2019-2020.

LIRE: Se souvenir du bon homme de Nick Powell, du mauvais temps à Man Utd

Adnan Januzaj – 18 ans et 243 jours

Lors de son premier départ en Premier League, Januzaj a marqué les deux buts alors que United battait Sunderland 2-1 en 2013 et a ensuite été considéré comme la prochaine grande chose.

Cependant, l’ailier n’a pas tenu sa promesse et a signé pour la Real Sociedad en 2017 après un épisode de prêt désastreux à Sunderland.

Il a depuis connu une résurgence impressionnante en Espagne et a récemment aidé la Sociedad à atteindre la finale de la Copa del Rey 2020.

Giuseppe Rossi – 18 ans et 269 jours

Rossi a marqué contre Sunderland lors de ses débuts en Premier League en 2005, mais l’attaquant est parti pour Villarreal en 2007 avec un record global de quatre buts en 14 apparitions.

Des blessures ont gâché sa carrière au cours des dernières années et le joueur de 33 ans a rejoint l’équipe de Real Salt Lake en MLS en février 2020 après un procès réussi.

Cristiano Ronaldo – 18 ans et 269 jours

Ronaldo a rejoint United en provenance du Sporting Lisbonne en 2003 et a ouvert son compte de buteur en Premier League avec un coup franc contre Portsmouth.

117 autres buts, toutes compétitions confondues, ont suivi au cours des cinq saisons et demie suivantes, alors que l’ailier est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde.

Il a ensuite passé neuf avec succès au Real Madrid avant de signer pour la Juventus en 2018 et le joueur de 35 ans n’a montré aucun signe de ralentissement.

