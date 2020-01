Où sont-ils maintenant? Les dernières signatures d’Arsenal le 20 janvier

Lectures rapides

Les fans d’Arsenal sont intrigués de voir comment Mikel Arteta renforce son équipe ce mois-ci – mais les Gunners ont un bilan mitigé en ce qui concerne la signature des joueurs dans la fenêtre de transfert de janvier.

Arteta est toujours en contact avec l’équipe des Londoniens du nord après avoir remplacé Unai Emery en tant que manager et a la possibilité de recruter de nouvelles recrues pour la deuxième partie de la saison.

Nous avons revu les 20 dernières signatures d’Arsenal depuis la fenêtre de transfert de janvier. On ne peut pas dire que c’est une liste jonchée d’histoires à succès.

Emmanuel Adebayor

Vous ne devriez probablement pas mentionner son nom dans les Émirats ces jours-ci, mais Adebayor était un vol absolu en 2006, rejoignant Monaco à 21 ans pour environ 3 millions de livres sterling.

En 2007-08, l’attaquant est intervenu pour combler le vide laissé par Thierry Henry en marquant 30 buts toutes compétitions confondues et était pratiquement injouable par moments avant de repartir sous un nuage pour rejoindre Manchester City.

Aujourd’hui âgé de 35 ans, Adebayor a quitté Kayserispor en décembre avec l’équipe en bas de la ligue turque, à mi-chemin d’un contrat d’un an.

LIRE: Une célébration rare du pic Emmanuel Adebayor et de son super sort à Arsenal

Theo Walcott

Pauvre Théo. S’attaquer désespérément à Everton n’était pas la façon dont sa carrière devait se dérouler lorsqu’il a rejoint Arsenal à l’âge de 16 ans en janvier 2006, se rendant à la Coupe du monde en été après avoir été étonnamment sélectionné dans l’équipe d’Angleterre.

En 399 matchs pour Arsenal, Walcott a marqué 108 buts et fourni 78 passes décisives, ce qui n’est pas à renifler, mais son héritage aurait pu être bien plus grand s’il n’avait pas été désespérément malchanceux dans quelques grands moments.

LIRE: Comment les dieux du football ont comploté pour refuser le statut de héros à Theo Walcott Arsenal

Mart Poom

Nous avons supposé que Poom serait le gardien de but n ° 1 de l’Estonie pour le reste de l’éternité. Il s’avère qu’il a pris sa retraite en 2009, mais il est réconfortant de savoir qu’il est depuis lors l’entraîneur des gardiens d’Estonie.

Andrey Arshavin

Il aura toujours ce vainqueur contre Barcelone et les quatre buts à Anfield, mais Arshavin flattait de tromper les gros sorts du club.

Le Russe a pris sa retraite en 2018 après trois ans dans l’obscurité de la Premier League du Kazakhstan. Nous ne pouvons qu’espérer qu’il consacre maintenant son temps à la mise à jour de Ask Arshavin.

LIRE: Le meilleur (et le pire) d’Ask Arshavin: les ours, Albert Einstein et les glaces

Sol Campbell

Dans un geste surprenant, Arsenal a re-signé Campbell sur un transfert gratuit en janvier 2010 après la sortie du défenseur du comté de Notts après quelques mois dans la Ligue Deux.

L’ancien international anglais a fait 11 apparitions avant de passer la dernière saison de sa carrière de joueur à Newcastle United, et il est maintenant en charge de l’équipe de League One Southend United.

Samuel Galindo

Non, nous ne nous souvenons pas non plus de lui, mais c’est probablement parce que le milieu de terrain offensif a été prêté sept fois par Arsenal et n’est jamais apparu pour le club.

Plus récemment, l’international bolivien à quatre capes a quitté le brillamment nommé The Strongest pour le tout aussi brillant Always Ready.

Ryo Miyaichi

Autrefois considéré comme une perspective passionnante, Miyaichi ne s’est jamais établi en Angleterre après avoir passé du temps à Bolton et Wigan.

L’ailier a déménagé dans la tenue culte allemande St Pauli, mais sa carrière a été constamment gâchée par des blessures.

Wellington Silva

Un nom familier à de nombreux joueurs de Football Manager mais peut-être à personne d’autre.

L’attaquant a été prêté six fois, y compris un sort dans le championnat avec Bolton, mais n’est jamais apparu pour les Gunners avant de retourner dans son Brésil natal avec Fluminense.

Thierry Henry

“Ma frappe contre Leeds à mon retour à Londres en 2012 était mon objectif préféré pour Arsenal”, a déclaré Henry au Sun en 2017. “Celui-ci était personnel. Cela ne restera pas dans l’histoire de la FA Cup mais c’était la première fois que je marquais en tant que fan.

“Vous savez, je n’étais pas censé revenir et je suis revenu. Je n’étais pas censé jouer, j’ai joué. Je n’étais pas censé marquer, j’ai marqué. C’était tellement émouvant. Ce n’était pas une question de technique ou de partition, c’était ce que cela signifiait pour moi.

«Habituellement, lorsque je marquais, je ne montrais pas beaucoup d’émotion incontrôlée. J’ai été accusé d’avoir froid. Parfois, c’était parce que j’étais ennuyé parce que j’avais raté une chance ou parce que nous perdions. Mais ce jour-là, nous aurions pu être à 10-0 et j’aurais quand même célébré comme ça! J’étais un fou! J’avais marqué en tant que fan! Tout le monde en rêve. »

Cet objectif à lui seul a valu la reprise de la signature d’Henry, maintenant responsable de l’équipe de la MLS, l’Impact de Montréal.

En ce jour de 2012: Thierry Henry est sorti du banc pour marquer le vainqueur contre Leeds à son retour à Arsenal. #afc pic.twitter.com/aYb08lwKym

– afcstuff (@afcstuff) 9 janvier 2016

Thomas Eisfeld

Le mercato d’hiver 2020 marque cinq ans depuis qu’Eisfeld a quitté l’Angleterre pour retourner en Allemagne, rejoignant initialement Bochum en prêt avant de rejoindre le club de manière permanente pour la saison 2015-16.

Eisfeld avait rejoint Arsenal en tant que perspective très bien notée du Borussia Dortmund en 2012 et a été comparé à Robert Pires par Arsene Wenger après avoir marqué lors d’une égalité en Coupe de la Ligue contre West Brom, mais il n’est jamais apparu à nouveau pour la première équipe avant un sort tout aussi décevant à Fulham, avec des blessures entravant la carrière du milieu de terrain tout au long.

Nacho Monreal

Les supporters d’Arsenal pourraient être excusés de ne pas en savoir beaucoup sur Monreal à son arrivée en janvier 2013 après des séjours en Espagne avec Osasuna et Malaga, mais le défenseur a certainement laissé sa marque sur le club.

En quittant le club l’été dernier pour retourner en Espagne avec la Real Sociedad, Monreal a fait ses adieux avec plus de 250 apparitions pour les Gunners et trois FA Cups à son nom.

Voir ce post sur Instagram

31 janvier 2013. Malaga. Je me réveille, vérifie mon téléphone et reçois 2 appels de Santi Cazorla. Je l’appelle et il me demande si je veux jouer pour Arsenal. 10 heures plus tard, j’étais joueur d’Arsenal. Parfois, le football est simple. Pays, ville, langue, style de football, coéquipiers différents, où ce ne sont pas les meilleures conditions pour une personne timide comme moi, mais je savais que je devais être là !! Près de 7 ans plus tard, il est temps de dire au revoir, la décision n’a pas été facile, mais en pensant à ma famille et à mon avenir, je pense que c’est la bonne décision. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers, le personnel, et toutes les personnes qui travaillent pour Arsenal et en particulier les fans pour tout le respect et l’amour qu’ils m’ont toujours montrés. Je me souviendrais toujours de toi. MERCI. P.S Il est maintenant temps de gagner le North London Derby 😉 🙌🙌 #COYG

Un post partagé par Nacho Monreal (@nachomonreal_) le 1 septembre 2019 à 5h47 PDT

Kim Kallstrom

Une véritable légende du Football Manager, il est probablement juste de dire que Kallstrom a finalement déménagé en Angleterre un peu après son meilleur. Une blessure au dos a été découverte lors de l’examen médical de l’homme de 31 ans à l’époque, et Arsene Wenger a admis qu’il n’avait fait que signer, car il n’y avait pas assez de temps dans la fenêtre pour rechercher une option alternative.

Le milieu de terrain n’a joué que quatre fois pour Arsenal, bien qu’il soit notamment entré en prolongation de la FA Cup contre Wigan Athletic pour marquer lors de la victoire en fusillade des Gunners, décrivant l’occasion comme «les 15 meilleures minutes de ma vie».

Où est-il maintenant? Eh bien, il est des épisodes inspirants de notre podcast, The Broken Metatarsal.

Krystian Bielik

Le comté de Derby a fait de Bielik sa signature de record de club l’été dernier, tirant parti de l’international polonais loin d’Arsenal dans un mouvement de 9,5 millions de livres sterling.

Bielik a joué deux fois pour Arsenal après avoir rejoint la Legia Varsovie en janvier 2015, mais il devait se rendre en Ligue 1, impressionnant prêté à Charlton Athletic avant d’attirer l’attention de Derby.

Les Rams ont connu des difficultés en championnat cette saison et la campagne de Bielik s’est terminée tôt en raison d’une grave blessure au genou subie lors d’un match des moins de 23 ans.

Gabriel Paulista

On se souvient généralement d’avoir été terrorisé par Diego Costa – un sort qui a frappé de nombreux autres défenseurs de la Premier League – Gabriel était… d’accord, non?

L’arrière central a pris de l’ampleur depuis son arrivée à Valence en 2017, faisant plus de 100 apparitions en deux saisons et demie et aidant l’équipe à remporter la Copa del Rey la saison dernière.

Mohamed Elneny

Toujours techniquement joueur d’Arsenal, Elneny est actuellement prêté à Besiktas, le club turc disposant d’une option pour rendre le déménagement permanent en été.

Plus important encore, nous venons de voir cette photo.

Elneny avec son plus grand fan https://t.co/TkDr8mS779

– Petter Stensrud (@petterhste) 13 janvier 2020

Cohen Bramall

Bramall a été arraché à l’obscurité lorsqu’il a rejoint Arsenal en provenance de l’équipe non-ligue de Hednesford Town en janvier 2017. L’arrière gauche n’a pas réussi à faire une apparition senior pour le club et a également eu du mal à se prêter à Birmingham City avant de rejoindre la Ligue deux, Colchester United. expiration de son contrat aux Emirats.

Aujourd’hui âgé de 23 ans, il n’a certainement perdu aucune ambition, déclarant à Sky Sports en décembre: «Je veux être le meilleur arrière du monde. Je suis juste un gagnant, je suis passionné et je veux juste gagner et je veux atteindre le plus haut niveau le plus rapidement possible.

“Je suis arrivé tard dans le match et je regarde mes camarades plus jeunes que moi qui sont à un niveau plus élevé, mais je me dis:” J’ai 23 ans, c’est possible. “Je peux y arriver maintenant. J’y suis allé, j’ai abandonné, j’ai pris du recul, mais je suis prêt à repartir pour le prochain défi. Tout ce qui me vient, je suis prêt. “

Konstantinos Mavropanos

Un autre joueur toujours sur les livres d’Arsenal bien qu’il soit actuellement prêté, Mavropanos a récemment rejoint Nuremberg jusqu’à la fin de la saison après avoir lutté pour le temps de jeu.

Le défenseur central a d’abord impressionné dans le nord de Londres après avoir été projeté à l’extrémité profonde, faisant ses débuts à Old Trafford quelques mois après avoir rejoint le club du côté grec PAS Giannina et avoir profité d’une course sur le côté en raison de blessures.

Aujourd’hui âgé de 22 ans, Mavropanos a eu du mal à tirer parti de ces départs prometteurs en raison de problèmes de blessures.

Henrikh Mkhitaryan

Mkhitaryan a déménagé à Arsenal dans le cadre de l’accord qui a vu Alexis Sanchez rejoindre Manchester United. Étant donné que les deux joueurs sont maintenant prêtés en Serie A, il est probablement juste de dire qu’il n’y a pas eu de vainqueur de ce transfert. En dehors des agents, peut-être.

Pierre-Emerick Aubameyang

Juste vraiment bon sang.

Denis Suarez

Kim Kallstrom, un pauvre homme, Suarez a joué 67 minutes en Premier League après avoir rejoint Arsenal prêté par Barcelone, mais se porte plus régulièrement maintenant qu’il a déménagé à Celta Vigo de manière permanente.

