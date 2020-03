Où sont-ils maintenant? Les Roms commencent le XI pour les débuts de Francesco Totti

Nostalgie

Lorsque Francesco Totti a fait ses débuts pour la Roma en 1993, peu de gens auraient pu prévoir qu’il passerait les 25 prochaines années au club.

L’Italien a disputé la première des 786 rencontres avec la Roma le 28 mars 1993, quand il a quitté le banc lors d’une victoire 2-0 à Brescia.

Les buts sont venus de Claudio Caniggia et Sinisa Mihajlovic avec un coup franc de marque, et nous avons revisité ce jour-là pour revenir sur le onze de départ qui a pu partager avec Totti ce que nous savons maintenant être un jour historique.

Giovanni Cervone

Le gardien de but a eu une carrière assez nomade, apparaissant pour neuf clubs au total, mais son meilleur sort est venu à Rome. Cervone a remporté le seul honneur de sa carrière, la Coppa Italia 1991, avec le club, pour lequel il a fait 235 apparitions pendant plus de huit ans.

L’athlète de 54 ans était tout récemment l’entraîneur des gardiens du Liban, ce qui est, bien, quelque chose.

Luigi Garzya

Ayant commencé sa carrière à Lecce, Garzya a rejoint la Roma en 1991 et a passé trois ans au club. Le défenseur a ensuite aidé Torino à remporter la promotion en Serie A avant de prendre sa retraite en 2005.

Il était directeur adjoint des moins de 20 ans en Italie, mais il a quitté le poste en 2018.

Aldair

Vainqueur de la Coupe du monde avec le Brésil en 1994 et héros rom. Aldair a passé 13 ans avec les Giallorossi et a depuis été intronisé au Temple de la renommée.

Après avoir remporté le titre Coppa Italia et Serie A à 10 ans d’intervalle – ce dernier aux côtés de Totti – Aldair a finalement quitté pour Gênes en 2003, et la Roma a retiré le maillot numéro six pendant une décennie jusqu’à l’arrivée de Kevin Strootman.

Totti a hérité de la capitainerie du défenseur, qui a pris sa retraite en 2010 après un passage avec Murata à Saint-Marin.

Antonio Tempestilli

Un des hauts responsables de l’équipe rom ce jour-là, Tempestilli, qui a également eu un bref passage à l’Inter Milan, a pris sa retraite à la fin de cette saison.

Le défenseur est resté au club en tant qu’entraîneur puis est devenu directeur du Stadio Olimpico jusqu’à son limogeage en 2019.

Silvano Benedetti

Membre de l’équipe de Turin qui a atteint la finale de la Coupe UEFA en 1992, Benedetti a terminé sa première saison à Rome en marquant un but contre son ancien club dans une ridicule finale de Coppa Italia qui s’est terminée 5-5 au total – Torino s’imposant à l’extérieur buts.

Depuis sa retraite, Benedetti fait partie du système de développement de la jeunesse à Turin et son fils, Simone, a eu une carrière de directeur de football très copropriétaire et des périodes de prêt, y compris du temps à l’Inter Milan et à Cagliari.

Antonio Comi

Comme Benedetti, Comi est probablement le mieux associé à Turin, qu’il a représenté pendant sept ans avant un séjour de cinq ans avec la Roma.

Depuis 2001, il a occupé divers postes à Turin, plus récemment en tant que directeur.

Son fils, Gianmario, était dans les livres à l’AC Milan et a continué à jouer pour sept clubs différents en prêt. Football extrêmement italien.

Sinisa Mihajlovic

L’un des visages les plus reconnaissables de ce jour et l’un des personnages les plus mémorables de la Serie A des deux dernières décennies. Mihajlovic est l’un des rares joueurs à pouvoir légitimement prétendre pouvoir prendre un meilleur ballon mort que Totti.

Maintenant directeur de Bologne pour la deuxième fois, Mihaljovic a admis qu’il s’était brouillé avec Totti brièvement: «Je le considère comme mon ami, alors qu’il y a eu une période où nous n’avons pas parlé.

«C’est arrivé après qu’il ne soit pas venu à mon match d’adieu au football. Je l’ai invité et il ne m’a même pas répondu. Pour moi, le respect est important. “

Le Serbe, cependant, considère Totti comme «le plus grand footballeur italien de tous les temps». Le respect ne vient pas beaucoup plus que cela.

Valter Bonacina

Bonacina n’a joué que trois saisons à Rome. Le milieu de terrain pense beaucoup plus affectueusement à Atalanta, qu’il a représenté pendant 10 ans de chaque côté de son sort dans la capitale.

En 2010, il a été placé en charge temporaire d’Atalanta à la suite de la démission d’Antonio Conte.

Bonacina est devenu manager des moins de 19 ans de la Lazio en 2018, mais a quitté le poste à la fin de la saison 2018-19.

Claudio Caniggia

Une véritable énigme. Caniggia n’a passé qu’une saison à Rome avant d’être frappé d’une suspension de 13 mois pour consommation de cocaïne, et a apparu au total pour 11 clubs de sa carrière, dont River Plate, Boca Juniors, Benfica, Dundee et Rangers.

L’ailier a été l’une des stars d’Italia 90 pour l’Argentine, seulement pour manquer la finale en raison d’une suspension, et a été vu pour la dernière fois sur un terrain de football il y a sept ans et demi, marquant pour le Wembley FC contre Langford au troisième tour préliminaire de la FA Cup. Pas vraiment.

Il y a beaucoup trop de choses à dire sur Caniggia, mais nous ne pouvons pas mentionner l’un des plus grands passages de jeu de l’histoire de la Coupe du monde.

Giuseppe Giannini

À juste titre, Giannini est connu comme le prince à Rome, et après 15 ans au club, il a finalement été succédé par le roi, Totti.

Vainqueur du titre de Serie A en 1982-1983, plus trois Coppa Italias, Giannini a été intronisé au Temple de la renommée du club en 2013.

Il a occupé 11 postes de direction différents depuis 2003, mais n’a jamais passé plus de deux ans dans aucun d’entre eux.

Ruggiero Rizzitelli

L’homme que Totti a remplacé pour faire ses débuts à Rome, Rizzitelli a remporté la Coppa Italia avec le club et a également marqué lors de la finale de la Coupe UEFA contre l’Inter Milan.

Malheureusement, l’attaquant a connu des moments difficiles après avoir perdu la grande majorité de ses revenus dans une arnaque à l’investissement qui a vu l’entrepreneur Gianfranco Lande emprisonné. Encore une fois, le football extrêmement italien…

