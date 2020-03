Où sont-ils maintenant? Sept joueurs surnommés «le prochain Zinedine Zidane»

Lectures rapides

Tel est l’héritage laissé par Zinedine Zidane sur le football français, les joueurs les plus prometteurs produits par le pays doivent souvent vivre sous la pression d’être étiquetés «le prochain Zidane».

Bien sûr, il n’y a qu’un seul Zizou et il n’y en aura jamais, et les anciens hommes de Liverpool et d’Arsenal font partie de ceux qui n’ont naturellement pas respecté cette étiquette.

Nous avons regardé en arrière sept joueurs par rapport au grand homme à un jeune âge, et comment ils se sont ensuite comportés dans leurs carrières respectives.

Mourad Meghni

Grâce à son héritage algérien et à ses performances lors de la victoire de la France en Coupe du monde des moins de 17 ans, Meghni a reçu le surnom de «petit Zidane».

Avant même d’avoir fait ses débuts seniors, Meghni a troqué la France contre l’Italie en quittant Cannes pour Bologne. Mais il n’a pas trouvé de cohérence dans ses performances pour Bologne ou la Lazio, et il n’était pas un remplaçant inutilisé dans la victoire de Coppa Italia en 2009 – le principal honneur de sa carrière.

Après avoir changé son allégeance internationale à l’Algérie en 2009, Meghni a déménagé au Qatar deux ans plus tard, mais n’a plus de club depuis qu’il a quitté la formation algérienne du CS Constantine en 2017.

Bruno Cheyrou

“Je ne fais pas de comparaisons avec Zidane à la légère”, a déclaré Gerard Houllier lors de la signature de Cheyrou pour Liverpool en provenance de Lille, quelques secondes avant de faire une comparaison assez grande entre les deux joueurs.

«Bruno a le même genre de touche et de style que Zidane. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux quand ils sont sur le ballon.

“La différence est que Zidane a 30 ans et possède une riche expérience alors que Bruno a 24 ans et joue à l’étranger pour la première fois.”

Cela ne s’est pas avéré être la seule différence. Cheyrou a réalisé 48 performances largement peu impressionnantes dans toutes les compétitions pour les Reds avant que Houllier ne soit éliminé et que le milieu de terrain emboîte le pas, rejoignant Bordeaux et Marseille en prêt et rejouant la majeure partie de sa carrière en Ligue 1.

Pour ajouter l’insulte à la blessure, Cheyrou n’était même pas le meilleur milieu de terrain de sa famille, son frère cadet Benoit remportant un titre français avec Marseille pour remporter quatre coupes nationales et trois saisons consécutives dans l’équipe de Ligue 1 de l’année.

LIRE: Liverpool, Gerard Houllier et un été qui a remodelé le football anglais

Anthony Le Tallec

Houllier aurait dû savoir mieux que comparer Cheyrou à Zidane étant donné qu’un an plus tôt, il avait signé avec un autre joueur qui avait du mal à respecter un tel tag.

Le Tallec était arrivé à l’été 2001 en provenance du Havre aux côtés de son cousin Florent Sinama Pongolle au milieu de nombreuses attentes en France après que le duo avait joué dans la victoire du pays à la Coupe du monde des moins de 17 ans de cet été.

“Même alors, on soupçonnait Blanc, Barthez, Zidane et compagnie de jeter les bases d’une dynastie”, a écrit Richard Williams dans The Guardian.

Le duo a été immédiatement prêté au Havre pour deux ans et à leur retour, il est notable que Houllier a tenté de réduire une partie de l’attente, bien qu’il ne puisse toujours pas s’en empêcher: «Il sera préférable pour lui et Florent de jouer dans les réserves cette saison afin qu’ils puissent s’habituer au football anglais », ajoutant:« Mais à l’avenir, ils seront tous deux considérés comme des signatures importantes. Ce n’est qu’une question de temps, je peux vous le promettre. »

Le Tallec a finalement marqué une fois en 32 sorties pour Liverpool et n’a pas réussi à inspirer lors de prêts décevants à Saint-Etienne, Sunderland, Sochaux et Le Mans, bien qu’il ait fourni une aide cruciale à Luis Garcia lors d’un départ surprise contre la Juventus chez les Reds. courir à la gloire de la Ligue des Champions en 2005.

Après avoir abandonné les ligues françaises, des sorts en Grèce et en Roumanie ont suivi. En septembre 2019, à l’âge de 34 ans, il signe pour la tenue amateur française Annecy.

LIRE: Classement des 40 signatures de Gerard Houllier à Liverpool, du pire au meilleur

Yoann Gourcuff

Sans doute le joueur qui a dû faire face au tag plus que tout autre en raison des similitudes dans son style de jeu avec Zidane, Gourcuff était un meneur de jeu éthéré qui a captivé l’imagination de la France avec ses premiers matchs à Rennes, ce qui lui a permis de déménager à l’AC Milan.

En deux ans au San Siro, Gourcuff a trouvé difficile de déplacer Kaka, mais il y avait des signes inquiétants de ce qui allait arriver au milieu des critiques publiques de son attitude de Carlo Ancelotti et Paolo Maldini.

Mais à son retour en France avec Bordeaux, Gourcuff est apparu revitalisé, remportant le titre de joueur de l’année de Ligue 1 après avoir inspiré l’équipe à un doublé de championnat et de coupe, avec l’équipe qui l’a nommé “Le Successeur” à Zidane.

«Je me sentais mal quand Zidane a pris sa retraite; regarder Gourcuff m’a guéri », ont déclaré Christophe Dugarry.

Mais une Coupe du monde 2010 embarrassante a vu Gourcuff expulsé après 25 minutes et son attitude a de nouveau été mise à l’épreuve après avoir échoué après un déménagement de 22 millions d’euros à Lyon où la forme et la forme physique l’ont abandonné.

Toujours âgé de seulement 33 ans, il est sans club depuis son départ de Dijon en janvier 2019 après une blessure qui l’a limité à seulement huit apparitions.

LIRE: Yoann Gourcuff: l’homme qui a guéri les cœurs français après Zidane – pendant un certain temps

Samir Nasri

Un autre joueur à avoir attiré l’attention après avoir joué pour les moins de 17 ans de la France, le manager de l’équipe, Philippe Bergeroo, a déclaré à propos de Nasri après leur triomphe aux Championnats d’Europe 2004: “Sa maîtrise de la possession me rappelle Zidane.”

L’ancien entraîneur de Marseille Albert Emon a ajouté: “Nasri a la même capacité de lire le match que Zizou.”

Des similitudes ont été établies grâce aux parallèles dans leur éducation, élevés dans les régions difficiles du nord de Marseille aux parents algériens.

Avant son déménagement à Arsenal en 2008, Nasri tenait à minimiser les comparaisons: «Je pense que les gens ont été trop rapides pour faire la comparaison. J’avais 17 ans et je commençais tout juste quand j’ai entendu des gens m’appeler le futur Zidane. J’ai été choqué mais je me suis rapidement détaché de tout ça. »

Vous n’avez pas besoin de nous pour vous dire que Nasri n’a pas été à la hauteur du tag, malgré des moments d’une qualité incontestable. Après avoir retrouvé l’ancien coéquipier de Manchester City Vincent Kompany à Anderlecht, la campagne 2019-2020 du milieu de terrain a été largement décimée par les blessures.

LIRE: Un hommage au pic Samir Nasri, meilleur buteur du CL anglais

Karim Benzema

“Pour ceux d’entre vous qui ont découvert Karim Benzema hier contre Manchester United, habituez-vous à le voir plus souvent, car il est le meilleur espoir de la France pour nous faire oublier Zinedine Zidane”, a écrit Clément Andreau pour Bleacher Report après que Benzema ait attiré l’attention avec un but pour Lyon contre les Red Devils dans un match à élimination directe de la Ligue des Champions.

Bien que certainement un joueur moins séduisant que Zidane, Benzema possède une collection de médailles pour surpasser celle de Zizou, bien qu’une grande partie de son succès au Real Madrid soit sous sa direction.

Une marque noire contre la carrière de l’attaquant sera toujours la controverse entourant sa carrière internationale, qui l’a vu rater le triomphe de la France en Coupe du monde 2018.

LIRE: Nous devons parler de Karim Benzema, le grand survivant du Real Madrid

Adel Taarabt

«Quand il est venu ici, ils l’ont appelé le prochain Zidane. Il n’est pas encore dans la même ligue que Zidane parce qu’il était un génie, mais un jour il pourrait être là-haut parce qu’il a cette capacité »- Harry Redknapp.

«Même en tant que jeune de 16, 17 ans quand il est venu aux Spurs, je me disais:« Nous avons trouvé Zidane, nous l’avons trouvé, nous avons Zidane, je ne peux pas le croire, nous sommes va être incroyable! »» – Jermaine Jenas.

«J’espère le devenir, mais c’est l’avis de mon agent. D’autres personnes l’ont également dit. Je veux juste atteindre ce niveau »- Adel Taarabt.

Eh bien, c’était amusant tant que ça a duré, et personne ne s’attendait à le voir transformé en milieu de terrain défensif à Benfica.

LIRE: Une célébration d’Adel Taarabt et de sa capacité à mettre votre père en colère

