Où sont les 11 joueurs que Gallardo a mis dans ses débuts sur River aujourd’hui?

El Muñeco a commencé son cycle à River en battant Ferro aux tirs au but en Coupe d’Argentine 2014. Où sont les footballeurs qui ont joué ce jour-là aujourd’hui?

1. Marcelo Barovero

Lors des débuts contre Ferro, Trapito a sauvé une pénalité dans la définition. Un avant-goût de ce qui viendrait avec la poupée sur le banc et lui dans l’arche. Champion d’Amérique en 2015, l’année suivante, il part au Mexique pour jouer à Veracruz d’abord puis à Monterrey où vous en êtes aujourd’hui. Pourra-t-il revenir un jour à Núñez?

2. Augusto Solari

Le milieu de terrain a eu plusieurs occasions avec Gallardo en tant que DT, mais il n’a jamais pu s’installer et en 2016/2017, il a joué en prêt chez Estudiantes. Je ne jouerais plus pour Millo car après le prêt, Courses acheté votre pass. Aujourd’hui, il se remet d’une blessure aux ligaments.

3. Jonatan Maidana

Emblème du cycle de la poupée, Maidana a rejeté plusieurs offres de l’étranger et a récemment quitté River après avoir remporté la finale de Madrid contre Boca. À la recherche d’une différence économique, il a accepté la proposition de la Toluca et a signé un contrat jusqu’en juin 2020. Il a 34 ans.

4. Ramiro Funes Mori

Melli a quitté River en 2015 après avoir remporté la Copa Libertadores lorsqu’il a été transféré pour une somme record pour un défenseur à l’anglais Everton. Il est venu jouer pour l’équipe nationale, mais une blessure au genou intempestive à son meilleur niveau l’a éloigné de l’équipe anglaise et en 2018, il est passé à Villarreal où il a un contrat jusqu’en 2022.

5. Leonel Vangioni

Un joueur qui a laissé un grand souvenir et qui manque toujours à River. Piri est parti en même temps que Barovero au premier semestre 2016, mais dans son cas à Milan. En Italie, il n’a pas obtenu le poste et un an plus tard, il a été vendu à Monterrey, où il est revenu pour être d’accord avec l’archer.

6. Sebastián Driussi

Gallardo l’a placé comme milieu de terrain lors de ses débuts contre Ferro et l’a gardé ainsi pendant près de deux ans jusqu’à ce qu’en 2016 il lui permette de jouer dans sa position et Driussi explose. Ses objectifs ont conduit à Zénith de Saint-Pétersbourg de payer 15 millions de dollars pour son laissez-passer. Aujourd’hui, à 24 ans, il pense déjà au retour.

7. Leonardo Ponzio

Le seul des 11 qui est entré sur le terrain lors des débuts de Gallardo qui encore un joueur de Rivière. Ponzio a été décisif tout au long du cycle de la poupée en tant que capitaine et leader sur le terrain. Au cours de la dernière année et demie, il a perdu des minutes sur le terrain, mais il n’a jamais cessé d’ajouter pour le groupe.

8. Osmar Ferreyra

“Héritage” du cycle Ramón Díaz, Malevo n’a pas beaucoup joué avec la Doll et en mars 2015 il avait déjà quitté le club pour passer à l’Atlético de Rafaela. Il a ensuite joué à Panetolikos en Grèce et à Boca Unidos, où retraité en 2018 avec 35 ans.

9. Manuel Lanzini

Ce match contre Ferro était le seul dans lequel Lanzini était dirigé par El Muñeco. Quelques jours plus tard, son transfert à Al Jazira aux Emirats Arabes Unis a été confirmé en échange de six millions de dollars pour 80% du pass. Aujourd’hui, il montre jouer pour West Ham United en Premier League.

10. Federico Andrada

Meilleur buteur de l’histoire des divisions inférieures de River, Andrada n’a jamais été en mesure de valider ses titres de compétence en première division et depuis, il a traversé un grand nombre d’équipes: l’Atlético de Rafaela, Quilmes, Vélez, Bari, Unión et son actuel Aldosivi de Mar del Plata.

11. Lucas Boyé

Cet attaquant formé dans les divisions inférieures de River a montré de bonnes conditions lors de ses premiers matchs en First, mais le manque de but l’a conditionné et après un prêt chez Newell, il n’a plus joué à Millo. Il est allé à Turin et de là, il a été prêté trois fois: Celtic, AEK Athènes et son actuel Lecture de la deuxième division anglaise.

12. Leonardo Pisculichi (entré)

Renforçant Gallardo, Piscu a fait ses débuts avec le maillot River le même jour que les débuts de Doll, en entrant sur le banc par Sebastián Driussi. Il l’a cassé tout au long de 2015, mais quand il a perdu sa place dans l’équipe, Vitória est parti. Puis il est revenu à Argentinos et aujourd’hui il joue pour lui. Burgos du deuxième B d’Espagne.

13. Ariel Rojas (admis)

El Chino a eu quelques minutes dans les débuts de Gallardo en entrant par Malevo Ferreyra. Il est resté à River jusqu’à l’expiration de son contrat et s’est rendu gratuitement à Cruz Azul. Il revient pour un court deuxième cycle, puis passe par San Lorenzo et aujourd’hui à 34 ans il joue pour Atlético Tucumán.

14. Rodrigo Mora (admis)

Rodrigo Mora était le troisième joueur entré sur le banc des remplaçants lors de cette rencontre avant Ferro. L’Uruguayen a été le protagoniste de toute l’ère Gallardo jusqu’à ce qu’une condition dans sa hanche le force à raccrocher ses bottines. En 2019, il a été honoré par un Monumental bondé.