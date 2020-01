Ou surprise de se reposer, maintenant le Barça éliminé

Défaite momentanée de l’équipe de Setién grâce au premier but de Javi Pérez. Ibiza a réussi à étendre l’avantage avec un tir au bâton.

Sautez la surprise de cette Copa del Rey jusqu’à présent, Barcelone serait éliminée dès maintenant et la vérité est qu’elle gagne. L’équipe de Setién, qui a introduit plusieurs changements dans les onze, notamment en défense, a trouvé une Ibiza très bien ordonnée et des idées claires.

Javi Pérez a marqué à 8 minutes après avoir terminé un envoi dans la zone de gauche vers laquelle rien ne pouvait faire Net. Le Barça s’est noyé dans les passes, mais sans danger sur le but d’Ibiza. Un échec dans la marque De Jong a presque coûté au Barça le deuxième et seul le bâton en premier et Neto l’a ensuite évité.