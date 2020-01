Oubliez la prochaine étape pour Liverpool; embrasser l’ici et maintenant

Date de publication: vendredi 24 janvier 2020 3:46

Le but tardif de Mohamed Salah contre Manchester United a été un moment symbolique important. Il y avait quelque chose de poignant dans la façon dont la tension s’est levée, dans le Kop mettant de côté la superstition pour chanter de lever le titre, dans l’image emblématique d’Alisson Becker sprintant sur la longueur du terrain pour célébrer, le ciel une nuance littérale de rouge.

Pourtant, quelques heures après le coup de sifflet final, le moment lui-même a commencé à s’estomper alors que les pensées se tournaient ailleurs. Le titre n’a même pas été remporté, mais déjà une phrase de deux mots – celle qui capture un aspect troublant de la psyché des fans de football – est entrée dans la conscience du public. Liverpool va gagner la ligue; et ensuite?

Un survol rapide de Google des mots «Liverpool» et «dynastie» révèle que des projections d’un avenir dominé par Jurgen Klopp sont apparues à plusieurs reprises au cours des six dernières semaines dans des colonnes, des podcasts et des panneaux Les temps à Le télégraphe, de Martin Keown sur Football Focus à Stuart Pearce sur Sky Sports.

D’une part, cela est parfaitement compréhensible. C’est le travail d’un analyste de prédire les tendances futures et il existe de nombreuses raisons valables pour discuter du sujet. La peur de la façon dont un monopole façonnerait notre expérience du sport en est une, en utilisant le langage de «dynastie» comme raccourci pour louer les riches détails de leur succès actuel.

Mais regarder constamment vers l’avenir peut être une tendance alarmante, et il vaut certainement la peine de s’arrêter pour réfléchir aux raisons pour lesquelles nous en ressentons le besoin. Parfois – et je dirais que le génie de Liverpool est un de ces moments – se projeter dans le futur, c’est passer à côté de l’expérience et de la sensation du présent.

Le football signifie tout. C’est un microcosme de la socio-politique de l’époque. C’est un espace pour l’évasion, pour évacuer la colère. C’est peut-être surtout une occasion de s’accrocher à la certitude narrative dans un monde qui se sent si souvent en désordre et hors de notre contrôle.

Il est fondamentalement ancré de vivre la vie dans des classements saisonniers, dans des limites claires de réussite, d’échec, d’espoir, de renouvellement – et d’amélioration. Comme il est réconfortant de penser à la croissance linéaire contrôlée de notre club. À quel point il est réglementé de visualiser des objectifs tangibles et de sentir (quelle que soit leur illusion) que nous savons exactement ce qui doit se produire pour que notre équipe progresse. Si seulement la vraie vie était si simple.

Le problème avec tout cela, c’est que c’est surtout un processus inconscient. La nature de notre fandom – nos réactions intestinales aux défaites, notre lecture obsessionnelle des potins de transfert – n’est pas un choix mais une réaction automatique. Et cela nous rend sensibles à notre configuration câblée par défaut: vivre pour l’avenir et, par conséquent, oublier de se prélasser dans le présent.

Toujours à la recherche de s’appuyer sur nos réalisations a été un outil évolutif important; la force motrice derrière notre ascendance nomade et l’expansionnisme rampant de notre espèce. Cela nous a fait sortir des grottes et dans des climats plus prospères, cela nous a empêchés de nous installer pour un confort relatif et nous a donné l’envie de cultiver des cultures et de nous mêler (voir: envahir et abattre) d’autres tribus.

Mais dans le monde moderne, cela a tendance à nuire à ce que nous avons et à nous sentir vivants dans le moment présent. Beaucoup de grands philosophes et poètes (de Neitzsche à Heidegger en passant par Camus) ont cherché à réaffirmer l’importance d’être vraiment, et cette présence – une présence réelle et spirituellement éveillée – est l’essence même de la vie. Comme l’a découvert le poète romantique William Wordsworth après une vie de recherche de sens: l’existence concerne l’ascension de la montagne, pas la découverte qui vous attend au sommet.

Ou, pour reprendre les mots d’une figure plus contemporaine, et en revenant au temps présent de Liverpool: «Je jure que vous ne verrez plus jamais rien de tel. Alors fais gaffe. Buvez-le. »

Liverpool pourrait construire une dynastie; ils pourraient ne pas. La saison de Man City est un avertissement contre de telles prophéties. Klopp pourrait rester ou se fatiguer. Tout pourrait s’effondrer en 12 mois. Peu importe. Compter des trophées, dépasser les 20 titres de champion de Man Utd ou bâtir un empire durable devrait être la conséquence matérielle du sentiment de triomphe, et non l’inverse. Vouloir aspirer à un succès futur, c’est ne jamais se livrer pleinement à l’exaltation de ce qui se déroule, semaine après semaine.

L’envie de pousser le titre inévitable de cette année d’un côté et de se concentrer sur ce qui sera le prochain sera forte. Mais, fans de Liverpool, résistez-y. Ce sentiment, en ce moment – d’orgueil, d’amour, de supériorité suffisante – est la chose elle-même. Alors buvez-le.

