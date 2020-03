“Oui pour baisser les salaires, trois dates pour la reprise de la Serie A”

Dans l’interview de Radio 24, le président fédéral Gabriele Gravina il a exprimé ses réflexions sur divers aspects, ainsi que parler du calendrier de récupération pour le championnat de Serie A.

Voici ses déclarations:

Est-il possible que les clubs réduisent les salaires des joueurs si la saison ne se termine pas régulièrement?

«Ce n’est pas un tabou de penser à réduire les engagements des joueurs, je fais surtout référence à des niveaux particulièrement importants. Nous sommes tous appelés à un geste de responsabilité “

Quand la Serie A redémarrera-t-elle?

“Nous avons supposé le départ de la Serie A pour le week-end de 2-3-4 mai, pour se terminer le 30 juin. Le départ le plus optimiste est celui du 14 avril, le second est, en fait, début mai, le dernier au 13 juin. Dans le cas malheureux que nous ne pourrions pas terminer d’ici la fin juin, nous demanderons au gouvernement, uefa et Fifa l’occasion d’aller 10-15 jours en juillet “.

Avec quelle formule sera-t-elle réalisée?

“Le but est de jouer le plus possible avec, si des changements de format sont nécessaires, puis avec des play-offs ou des play-outs. Notre position a été de prioriser les compétitions nationales avec la possibilité de saisir des dates de Champions et Ligue Europa. Les championnats nationaux peuvent être gérés indépendamment, en tenant également compte des dates internationales. Nous ne voulons pénaliser personne, nous savons très bien qu’en cas d’impossibilité de terminer toutes les courses nous devrons apporter des modifications à la formule “.