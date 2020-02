Ouragan et gymnastique à portée de main au Palais Duco

L’endroit a commencé à gagner avec un but de Rodrigo Gómez à la minute 1 de la première mi-temps, tandis que grâce à Jhonathan Agudelo, le visiteur a égalé le match en quelques minutes. Un des moments forts du match a été le but de Jhonathan Agudelo à la 10e minute de la première mi-temps. Après avoir reçu une passe de Maximiliano Comba, l’attaquant l’a placé sur le poteau gauche et au-dessous. Impossible pour l’archer!

C’était un jeu plein d’infractions, avec une forte dose de jeu brutal et plein d’interruptions. Il y a eu beaucoup de réprimandes: Horacio Tijanovich, Paolo Goltz, Mariano Bareiro, Maximiliano Coronel, Norberto Briasco, Harrinson Mancilla, César Ibáñez, José Paradela et Matías Melluso, et Jhonathan Agudelo.

L’entraîneur de l’ouragan Israel Damonte a organisé une formation 4-5-1 sur le terrain avec Antony Silva dans le but; Gonzalo Bettini, Nicolás Romat, Lucas Merolla et César Ibáñez sur la ligne défensive; Mauro Bogado, Mariano Bareiro, Norberto Briasco, Rodrigo Gómez et Martín Ojeda au centre; et Nicolás Cordero dans l’attaque.

Pour leur part, ceux dirigés par Diego Maradona ont été plantés avec une stratégie 4-4-2 avec Jorge Broun sous les trois combinaisons; Maximiliano Caire, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel, Matías Melluso en défense; Harrinson Mancilla, Matías Pérez García, José Paradela et Maximiliano Comba au milieu du peloton; et Jhonathan Agudelo et Lucas Barrios en tête.

Le lendemain, Huracán rendra visite à Godoy Cruz le lendemain, tandis que Gimnasia recevra Patronato au stade Juan Carmelo Zerillo.

Avec ce résultat, la place était à la vingtième place avec 16 points et 3 victoires, tandis que le visiteur était dix-neuvième avec le même nombre de points. Le loup est toujours coulé au bas de la table moyenne et doit commencer à gagner.