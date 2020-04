S’adressant à Sport Express, le président de l’Oural, Grigori Ivanov, était favorable à la clôture de la saison déjà en Russie, sans attendre de jouer plus de matchs: “Il y a longtemps, je me suis exprimé à ce sujet, je ne trouve pas comment cette saison peut se terminer et commencer la prochaine avec ces circonstances. C’est un désastre. Que recommande l’UEFA pour finir les ligues? En Belgique, ils pensent différemment. Je pense que nous devons mettre fin à la saison maintenant. “