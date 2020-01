OurMourinho et Klopp révèlent leurs armes

Tottenham et Liverpool rééditent la dernière finale de Ligue des Champions, mais cette fois les visages sont visibles en Premier. Changements dans les deux équipes, forcés par des blessures.

C’est le grand match de ce jour en Angleterre, Mou a la difficile mission de vaincre un Liverpool imparable et invaincu. Si c’était plus difficile, vous devriez le faire sans Harry Kane, blessé jusqu’en avril. Ainsi, la tâche de l’objectif sera une chose de Lucas Moura, Son et Dele Alli. Vertonghen est la grande nouveauté lors du démarrage sur le banc.

TH #THFC: Gazzaniga, Aurier, Tanganga, Alderweireld (C), Sanchez, Rose, Winks, Eriksen, Dele, Lucas, Son.

📲 @WilliamHill dernier (18+)

– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 11 janvier 2020

Klopp, d’autre part, ne change pas seulement l’équipe à l’exception de la blessure de James Milner, qui ravitaille Oxlade-Chamberlain. Le reste de l’équipe est ce que tout le monde sait par cœur, avec Alexander-Arnold dans un plan stellaire et avec le trident Mane-Salah-Firmino comme une grande menace.