Ousmane Dembele rejoint l’entraînement complet avec Barcelone après la défaite de Valence

Ousmane Dembele semble bien progresser dans sa convalescence et a participé à une partie de la séance de Barcelone dimanche après leur défaite à Valence.

Le Français est revenu à Barcelone en début de semaine depuis Doha et a été aperçu en train de travailler avec le ballon jeudi.

Dimanche, il a participé à la séance avec le reste de l’équipe alors qu’ils entreprenaient un «travail de récupération» après leur match contre Valence.

C’est un autre signe positif pour Dembele et Barcelone qui auront hâte qu’il revienne sur le terrain le plus tôt possible.

Les joueurs de Quique Setien ont un jour de congé lundi mais seront de retour mardi alors qu’ils commencent les préparatifs de l’affrontement de la Copa del Rey contre Leganes.