“Out Milik, Lozano et Kou. Quiconque ne s’entraîne pas bien sort”

NAPLES. Demain après-midi, un défi très important pour le Naples de Gattuso, qui sera sur scène Cagliari face à une équipe historiquement difficile pour les bleus et désireuse de continuer à cultiver le rêve de la Ligue Europa.

JE VOUS REMERCIE PAS DE RÉDUCTIONS

Le coach Azzurri dans le rendez-vous habituel de la veille n’utilise pas de demi-mesures et annonce une exclusion importante, avec beaucoup de motivation qui fera discuter les gens: Je l’ai également signalé à la fin du marché. Allan? S’il change de registre la semaine prochaine, il sera de nouveau disponible, sinon il restera à la maison. – souligne Gattuso – Je me concentre autant que possible sur l’équipe, je ne dors pas la nuit pour trouver la bonne place. En l’absence? Milik a un problème au genou, Lozano a une contracture, tandis que Koulibaly n’est pas encore à son meilleur et donc ils restent à la maison avec Allan “.

PAS DE BOULON

Humilité et concentration pour Napoli: «Nous devons atteindre 40 points, nous sommes dans une zone de classement dangereuse d’un point de vue mental, nous ne pouvons snober personne. Pêne dormant contre l’Inter? Moi aussi, je voudrais voir un Napoli voter pour attaquer, mais en Coupe, nous avons fait 46% de possession et je ne pense pas que nous puissions parler d’un boulon. “

OPPOSANT INSIDIEUX

Sur le match à l’extérieur contre Cagliari: “Terrain difficile, je pense que ce sera très similaire au match contre la Sampdoria, leur façon de jouer peut créer des problèmes, ils sont capables de remplir la zone avec 3-4 joueurs et quand ils perdent le ballon, ils essaient immédiatement de le reprendre . Nous devons comprendre que parfois l’humilité est nécessaire, certaines situations doivent pouvoir subir puis réagir. “

L’ARBITRE EXPLIQUE LES CHOIX

Même pour l’entraîneur italien, le classement s’interroge sur la question du moment, le Challenge: «Il faut d’abord croire de bonne foi, même si un jeune arbitre a parfois des ennuis par lui-même. Je suis en faveur du VAR, mais je pense que l’arbitre devrait également parler et expliquer les raisons de ses choix. “