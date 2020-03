Ouverture de La Gazzetta dello Sport: “2.500.000.000 €”

L’édition d’aujourd’hui de La Gazzetta dello Sport s’ouvre avec les lettres majuscules: “2 500 000 000 €”. Cela représente les dettes des clubs de Serie A: deux milliards cinq cent millions. Le chiffre d’affaires de l’ensemble de la Serie A augmente, mais les coûts augmentent de plus en plus: la perte annuelle est de 292 millions d’euros. La Juventus a des revenus de club supérieurs mais en même temps a beaucoup de dépenses, tandis que Atalanta, dans le budget 2018/2019, a rapporté de gros bénéfices. Puis Naples, Turin et Cagliari, qui n’ont aucune dette bancaire.

Le Caire: “La limite est le 30 juin” – Le président de Turin s’est donné aux micros de l’équipe pour parler de la situation actuelle. La grenade numéro un a révélé qu’elle était en faveur d’une réduction des salaires des joueurs, car si le système est en crise, eux aussi en paieront les conséquences. Puis sur le championnat: “Si le tournoi peut redémarrer il doit se terminer le 30 juin”.

Pelé: “CR7 est le meilleur pour moi” – Le Brésilien Pelé a tenté de dresser un classement des meilleurs joueurs de tous les temps, à partir d’une hypothèse très simple: “Jamais personne à mon niveau”. On retrouve ensuite Cristiano Ronaldo, selon lui: “Le plus continu. Il est plus stable. Il est à son meilleur depuis dix ans”. Une investiture importante pour les Portugais, en ces jours compliqués.