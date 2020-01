Ouverture de la Gazzetta dello Sport: “CR Tutto”

“CR Tutto”: c’est ainsi que s’ouvre La Gazzetta dello Sport. La Juventus a battu la Roma 3-1 et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d’Italie. Toujours dans le but Cristiano Ronaldo, auteur d’une autre excellente performance. C’est lui qui a débloqué le match avec une diagonale gaucher après une contre-attaque. Bentancur et Bonucci ont ensuite arrondi le score. Dans la seconde moitié de la réaction des Roms et le but du drapeau de Cengiz Under. Ronaldo brise un autre tabou en inscrivant le premier but de la Coupe d’Italie. La Juve affrontera le vainqueur de Milan-Turin en demi-finale. Pendant ce temps, Marko Pjaca quitte les Bianconeri et se rend à Cagliari.

L’échange – On parle également du marché et des affaires sur l’axe Naples-Inter. “Na … Politano apporte Eriksen”: échange entre l’Inter et Napoli, avec Politano prêt à porter la chemise Napoli et Llorente in nerazzurri. Avec la vente de l’attaquant, l’Inter a maintenant l’argent pour l’attaque contre le milieu de terrain danois. On parle également d’un éventuel échange Allan-Vecino toujours avec Napoli.

Casa Milan – “Sommet Paquetà-Milan: les acheteurs sont recherchés”. Dans la coupe haute, nous parlons de Milan et des matchs qui ont eu lieu hier à la Casa Milan. Le Brésilien n’est plus indispensable et peut quitter les Rossoneri. Le Brésilien, Piatek et Suso: 85 millions sur le banc.

Latium – La Lazio profite de ce moment splendide malgré le glissement en Coupe d’Italie. Ciro Immobile biancoceleste driver: “Ciro social: lions, chiens et la controverse du derby”.